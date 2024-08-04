業界心聲：認證檢驗分散 不利無人機發展

亞洲無人機創新產業園區廠商協進會理事長羅正方，認為台灣要儘速完成無人機產業去紅供應鏈。（記者林宜樟攝）

記者林宜樟／專題報導

我國推動無人機產業發展，台廠也具備研發及生產技術，並成立無人機產業供應鏈大聯盟。亞洲無人機創新產業園區廠商協進會理事長羅正方表示，下階段將倡議組成「無人機公會」，討論認證、檢驗事宜及發展方向；台灣須建立完整上中下游無人機生產供應鏈，盡量形成共同規格，且符合國內外標準，才能產生經濟規模。

他指出，無人機去紅供應鏈商機龐大，但到生產銷售階段，對內須符合各部會及市場需求，對外還要連結到全球市場，認證與檢驗非常重要；但目前無人機認證與檢驗權責分散各部會，包含國家通訊傳播委員會、交通部民航局、數位發展部及經濟部等，各主管機關各自進行，廠商須到各部會「過關斬將」，產業發展「非常辛苦」。

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盼統合各部會 設立專責單位

羅正方認為，無人機認證及檢驗須加速，才能促進產業發展，且形成共識，業界將推動建立無人機公會組織，與公法人合作，協助代驗產品等事宜。

無人機廠商台灣希望創新公司執行長李志清建議，政府應提高主責層級，成立統合各部會無人機事宜的專責單位，或由具份量官員擔任跨部會召集人，讓廠商透過權責窗口聯繫，而非自行奔走不同單位、疲於奔命，才能更有效加速推動產業。

嘉縣府經發處長江振瑋說，無人機產業須公會或財團法人等其他組織協助測試、認證及分級等工作，讓廠商可專注研發與製造；亞創中心已有產官學研單位進駐，可進行溝通工作，未來會持續推動相關事宜。

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