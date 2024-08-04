國際多項評估︰台海危機步步進逼 台灣無人機去紅鏈 刻不容緩

落腳嘉義縣的亞洲無人機AI創新應用研發中心人員，進行無人機飛行測試。 （記者林宜樟攝）

記者林宜樟／專題報導

烏俄戰爭見證無人機軍事功能，政府積極推動無人機產業，加上資安問題及必須保有自製能量，「去紅（採非中國製零件）供應鏈」成必然發展趨勢。亞洲無人機創新產業園區廠商協進會理事長羅正方指出，國外多項評估，二○二七、二○三二年兩個時間點恐有台海危機威脅，台灣無人機去紅供應鏈須在此之前完成，因國內無人機產業仍處萌芽期，呼籲政府加大投入資源扶植，擁有自主完整保護機制，避免戰爭時斷鏈。

本土零組件與系統整合商逾40家

根據統計，國內投入無人機零組件及整機系統整合業者約四十餘家，系統整合廠商已開發十餘款商用機型，二○二三年產值約台幣廿八．五八億元，預估二○三○年全球市場規模可達八百億美元。

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亞洲無人機AI（人工智慧）創新應用研發中心（亞創中心）落腳嘉義縣，成為國內無人機研發聚落。嘉義縣長翁章梁認為，台灣資通訊產業及材料科學能量強大，賴總統就職演說提及無人機納入五大信賴產業與國家希望工程的核心政見，就是要打造台灣成為無人機民主供應鏈的亞洲中心，進軍全球拓展產業商機，期許可達新台幣四百億產值，顯示政府已將無人機做為戰略性產業。

嘉縣府經濟發展處長江振瑋指出，目前全球無人機產業分為紅色供應鏈及去紅供應鏈，過去無人機供應鏈大部分仰賴中國成本低廉的零組件，去紅供應鏈出現後，台灣因具備無人機製造、晶片、通訊系統及智慧聯網技術，商機浮現；只是無人機供應鏈尚未準備好，零組件生產線尚未布局。

嘉縣「亞創中心」聚集研發能量

江振瑋強調，亞創中心聚集研發能量，已成立台灣無人機供應鏈大聯盟，但國內市場不夠支撐自動化生產，須拓展國際市場，有市場才能透過自動化生產，提高零組件穩定度與可靠度及降低成本，將商機轉化為訂單。

經濟部無人機產業發展專案辦公室主任簡志維說，專辦可協助業者運用補助資源，籌建自主研發能量，與國際大廠交流與媒合，除了四月攜手嘉縣府帶領無人機廠商組團赴美參加無人機展，也協助辦理無人機跨部會會議，正推出「軍民通用無人機能量籌建計畫」研發補助，已接獲不少廠商申請，即將完成審查作業，以利無人機產業快速成長。

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