飆股幕後》南台灣房市火熱 京城價量雙創新高

受惠南台灣房市火熱，南部建商京城建設昨一度大漲逾6%，終場收115.5元、上漲1.76%，成交量近3.3萬張，收盤價與成交量皆創歷史新高。圖為高雄市鳥瞰圖。（中央社資料照）

記者陳永吉／特稿

昨日台股暴跌逾千點，不過南部建商京城建設（2524）股價昨日多數時間都在平盤上遊走，甚至一度大漲逾6%，終場收在115.5元、上漲1.76%，成交量近3.3萬張，收盤價與成交量皆創歷史新高。

國內房市今年相當火熱，尤其高雄在台積電（2330）建廠效應下，房價明顯出現補漲，上週清景麟集團與三地集團在高雄前鎮亞灣區推出高雄史上最大建案，每坪單價達50~60萬元，當地房產業者皆看好高雄房市還有多年好光景。

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京城股價這幾年多在30元上下遊走，不過今年股價從3月初開始分兩波上漲，2月底股價僅32.45元，5月初最高衝上66.2元，先漲一倍，之後盤整2個月，7月上旬再從53.6元起漲，不到一個月，昨天最高來到121.5元，漲幅更是超過一倍；統計今年2月底以來，最高漲幅達2.7倍。

賣地獲利11億 Q4可入帳

京城建設房屋銷售本業將在下半年進入入帳高峰期，包括新完工個案「新世界」在第三、四季交屋，總銷約70億元、已售近6成；另外成屋的豪宅產品「京城京城」也有新售4戶將在下半年交屋入帳。預期下半年房屋銷售貢獻的EPS就將近5元，上半年EPS為1.67元，全年房屋銷售貢獻EPS就超過6元。

加上京城今年處分2塊土地給興富發（2542）集團，合計獲利將近11億元，貢獻EPS約3元，也會在今年第四季入帳，因此今年京城EPS將可逾9元，創下歷年新高。

不過三大法人2月底至今對京城股票著墨不多，融資到本週四為止約增加3000多張，同時融券本週快速增加，本週至週四共增加逾2400張，後續股價波動恐加劇，投資人宜多留意。

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