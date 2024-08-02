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財經青紅燈》獲利是金融股後盾

2024/08/02 05:30

金融股王新產6月底大漲衝破百元新高價。（資料照）

■王孟倫

金融三業今年上半年稅前盈餘突破6千億元，全年可望破兆元；而7月單月台股大盤指數重挫823.9點、跌幅為3.6％，「金融保險指數」反而逆勢上揚3.2%、優於大盤表現，強勁獲利讓金融股扮演起撐盤要角。

台股近期大幅修正，但若與鄰國股市相較，漲幅仍然是「亞股第一」；根據統計，台股今年以來截至七月底，累計漲幅為23.81%；而金融股族群表現，今年雖然跟著大盤上漲，但主流仍是以AI科技概念股為首的電子股，吸走市場主要資金，讓金融股股價飽受委屈。

金融股族群今年第一季漲幅就遠落後大盤，兩者漲幅至少落差3倍，但隨著亮眼獲利表現，第二季金融股逐漸從谷底翻紅上攻，外資也紛紛回頭挹注買超。6月19日可說是金融股關鍵點，當天「金融保險指數」收在2009.57點，睽違達34年、重登2千點大關之上；若以當天計算，「金融保險指數」截至6月19日漲幅達16.46％，與大盤同期漲幅29.44%，已拉近不小差距。

若以最近7月單月表現，更出現翻轉局面，「金融保險指數」在7月底收在2077.29點、上漲3.2%，表現超越台股大盤下跌3.6%。

根據統計，金融三業上半年狂賺6千億元；「銀行業」扮演最強主攻手，獲利貢獻度近一半，「保險業」獲利則大幅翻轉，跟去年同期相較增幅有3倍之多，「證券期貨」業獲利更是受益股市熱絡。

輪也該輪到金融股族群上漲，且金融三業目前體質穩健，加上獲利屢創歷史新高，顯示金融股後市仍應有表現空間。

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