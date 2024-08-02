盤勢分析》外資空單又增 持股汰弱留強

台股昨收在22642.1點，收復季線，成交量4422.03億元。（資料照）

記者卓怡君

8/02除權、除息股票

超微（AMD）財測亮眼，連帶帶動AI指標輝達股價強彈12.8%，費城半導體指數狂飆7.01%，加上美國聯準會主席鮑爾放「鴿」，有望9月開始降息，緩解市場緊張情緒，台股多頭重新拿回掌控權，展開報復性反彈，台積電（2330）率領AI、半導體、機器人概念股強攻，中小型電子股重現生機，加權指數終場勁揚442.75點，收在22642.1點，收復季線，成交量4422.03億元。

三大法人進出金額及資券餘額（8/01）

外資為本波台股劇烈修正的最大賣壓來源，昨日外資回頭買超163.5億元、投信買超74.6億元、自營商賣超53.7億元，3大法人合計買超184.5億元；外資買超現貨，卻大布台指期空單，台指期淨空單大增4213口，累積外資台指期淨空單高達4.13萬口。

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外資及中資買賣超張數排行（8/01）

啟發投顧副總容逸燊指出，在美股帶動下，台股跌深反彈，呈現量縮反攻格局，後續看輝達能不能帶動整體AI行情再做延續，月線以上23000點壓力沉重，建議持股汰弱留強，若所持個股無法站上月線，甚至在季線掙扎，都該減碼換股。

外幣匯率行情表（8/01）

元大投顧建議，大盤輪動仍快，建議開高不追，並以業績成長股為首選。另外，在成交量回升前，區間震盪機率大，建議逢高轉往傳產、生技股，回檔再行承接電子，是現階段較佳策略。

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