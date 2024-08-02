台達電法說會釋利多 AI液冷散熱明年衝量

台達電昨日法說會釋利多，圖為董事長鄭平。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）昨於法說會釋出旗下AI伺服器液冷散熱產品捷報，董事長鄭平表示，第3季將對客戶開始交貨，且明年進一步放量；台達企業投資部副總裁劉亮甫觀察，新的AI資料中心將全面採用液冷散熱技術，「規模大到無法想像」，預計此類電源需求短期內將可達到既有的1.5倍，對於集團電源與散熱事業會有明顯助益。

資料中心標配 規模難以想像

台達電第2季毛利率34.1%，季增4.6個百分點、年增4.9個百分點；營益率12.7%，季增4.6個百分點、年增2.5個百分點；稅後淨利99億元，季增73%、年增22%；每股稅後盈餘3.83元，季增72.5%、年增21.9%，為歷史同期新高、單季次高。累計上半年稅後淨利157億元、年增4%；每股稅後盈餘6.05元、年增4%。

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鄭平說，由於北美四大雲端服務商積極建置AI伺服器，打造新資料中心，不太可能縮減資本支出，此產業較不會受景氣影響，可帶動集團電源及零組件第3、4季出貨呈現季對季、年對年成長，在整體營收齊步增加的同時，全年AI電源營收比重仍可站穩4%至5%，台達電將持續強化AI伺服器散熱產品的產線與製程技術。

不過，鄭平提到，今年電動車產品的業績展望要再次下修，主要是受到美國消費動能不強， 歐洲市況較差等影響，上季法說會時仍預測此區塊的全年營收成長率達到20%，現在修正為不超過12%，未來需持續留意市場發展；值得一提的是，除了傳統汽車電子化的趨勢有增無減，且當電動車換電系統一旦成熟，市佔率將快速起飛，台達電正全力做好準備。

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