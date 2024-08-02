7月六都買賣移轉棟數爆量

月六都房市買氣依然熱絡，買賣移轉棟數年增幅高達34%。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕六都房市買氣持續熱絡。根據六都地政局最新發布的七月買賣移轉棟數，合計達二．六五萬棟，月增十二％、年增達三十四％；房產業者分析，適逢交屋潮，又碰上去年同期因「平均地權條例」修正案導致移轉量基期變低，七月才出現買氣爆量情形。

六都七月買賣移轉棟數，除了台南市二三一六棟、月減三％外，其他五都均相較上月、去年同期成長，雙北市、台中市月增幅均超過十％，又以台中市增幅最大、達五九六九棟，月增二十六％、年增高達五十四％。

請繼續往下閱讀...

全年有機會挑戰36萬棟

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，去年七月「平均地權條例」修法上路，新措施上路前，買氣偏向保守，導致去年基期偏低；而今年五、六月房市買氣相對暢旺，就算六月央行理監事會調整存準率，實際影響尚未發酵，加上仍有些預售建案完工過戶登記，也推升七月整體移轉棟數，全年有機會挑戰三十六萬棟。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，六都今年前七月移轉棟數合計達十六．三萬餘棟，年增幅二十八．五％，是自二○一四年以來的十一年新高，其中桃園市、台南市與高雄市前七月移轉棟數年增幅均逾三十％。

大幅成長 下半年不易再有

但她認為，去年下半年房市買氣逐月增溫，六都買賣移轉量平均單月達二．一五萬餘棟，基期處於相對高檔，預料今年下半年不易再有大幅成長情形，加上國際上有美國總統大選、地緣政治衝突等，而國內是否有新的打炒房政策推出，房市充滿不確定性。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法