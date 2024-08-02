地方創生事業 國發基金伸援手

經濟部提供凱米颱風受災企業協助措施。（記者林菁樺攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕為協助受凱米颱風影響的地方創生事業度過災情衝擊，國發會主委劉鏡清昨宣布「國發基金協助地方創生事業振興融資方案」，即日起至二○二五年六月三十日止皆可申請。

劉鏡清表示，打造創生廊帶、讓地方創生成為均衡台灣基石是重要政策方向；這次凱米颱風對地方創生事業造成衝擊，救災如救火，刻不容緩，因此國發基金在最短時間內研提協助地方創生事業振興融資方案。

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貸款500萬元內 提供多項優惠措施

國發基金將提供信用保證專款，在貸款額度五百萬元內，提供多項優惠措施，協助地方創生事業發展營運，或受天然災害影響取得復甦及振興所需資金。

此方案放寬適用對象，將獲選為國發會地方創生青年培力工作站的申請單位、獎勵青年投入之地方創生事業及通過「行政院地方創生會報」工作會議認定的地方創生事業都納入。

方案內容包括：依中華郵政兩年定期儲金機動利率一．七二％的基礎上，額外加碼○．五％的利息補貼；信用保證成數由原本的九成加碼至十成；由政府全額補貼信用保證手續費。

國發會表示，國發基金除地方創生事業振興融資方案外，創業天使投資方案及其他各項投資方案也將加強協助業者申請，希望協助地方創生事業共同渡過風災的難關。

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