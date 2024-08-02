台股急跌 120億勞動基金撥款代操

6月勞動基金單月賺逾1900億元，上半年大賺近8000億。（記者李靚慧攝）

還握有1245億元銀彈 前10大持股 少不了台積電、聯發科

勞工好消息！新制勞退基金半年就大賺5399億元，勞工平均帳面分紅逾4.2萬元，超越去年全年的3.76萬元，再創新高。（資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕七月中以來台股急跌，勞動基金本週一撥款一二○億元予投信代操業者，且還握有一二四五億元銀彈可進場。根據新舊制勞退、勞保基金等最新統計的前十大持股，均少不了今年大漲的台積電、聯發科、廣達、台達電、鴻海等AI（人工智慧）供應鏈個股，勞動基金運用局透過逢高調節、低檔承接策略，不只確保收益，持股比例還跟著股價大漲而相對「增胖」。

最近台股急跌，勞動基金本週一撥款120億元予投信代操業者進場。（中央社資料照）

運用逢高調節、低檔承接策略

到今年六月底，勞動基金規模已達六兆七四九六億元，受惠於六月台股AI供應鏈個股大漲，各大基金均有二位數的報酬率。以新制勞退基金為例，名列前十大持股之首的台積電，投資占比從去年底的二十四．七三％增至六月的二十九．○七％；勞保基金的台積電持股，更從去年底的三十五．七六％衝至四十二．一一％。

請繼續往下閱讀...

新制勞退持股 鴻海唯一翻倍

鴻海是新制勞退前十大持股中，持股比例「唯一翻倍」的個股，不但排名從去年底的第五名大幅竄升至第二名，持股占比更由三．一三％翻倍至六．二七％。

勞動基金運用局副局長劉麗茹指出，今年AI供應鏈族群大漲，台積電、聯發科、廣達、台達電等權值股原就是勞動基金重要持股，且今年上半年自營部位還加碼了鴻海，上半年鴻海股價又翻倍，即使在高檔時進行些許調節，但仍無損相關個股的持股比例成長。

金融股方面，今年六月底仍為富邦金、國泰金、中信金等老面孔，聯電遭擠出前十大名單，中華電信仍在榜內。

台股近來受到國際市場影響，有如大怒神劇烈震盪，勞動基金也看準時機，在本週一首度撥款一二○億元。劉麗茹表示，撥款予代操投信是希望借重投信的選股、操盤能力；目前勞動基金還握有一二四五億元的資金，包括絕對報酬五二五億元、相對報酬七二○億元，可視股市情形隨時進場布局。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法