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盤勢分析》7月下跌832點 月線終止連5紅

2024/08/01 05:30

三大法人進出金額及資券餘額（7/31）

記者歐宇祥

外幣匯率行情表（7/31）

美國科技股重挫，昨日加權指數開低震盪，電子股漲跌互見，由金融股穩盤，不過盤中台達電（2308）、廣達（2382）領AI族群翻紅，台積電（2330）跌勢收斂，台股回穩至平盤上，盤中高低震盪達269點，終場小跌24.22點、以22199.35點作收，成交量縮至3882.75億元，不過季線已失守第四天。加權指數7月下跌832.9點，月線終止連5紅。

8/1除權、除息股票

昨日外資賣超164.58億元、投信買超59.97億元、自營商賣超56.95億元，三大法人合計賣超161.55億元；昨日外資台指期淨空單減少1904口，累計外資台指期淨空單為3.7萬口。

外資及中資買賣超張數排行（7/31）

元大投顧認為，費半指數回落半年線，AI指標股仍有賣壓，財報季不確定因素多，市場追價意願也不足，選股可留意法人逆勢佈局、營運也進入佳境的族群，包含被動元件、PCB與奧運、生技、金融等族群。

台股季線已失守第四天。（中央社資料照）

野村投信投資策略部副總但漢遠分析，台股7月指數呈現震盪，不過整體基本面展望不變，上市櫃企業今明年獲利仍有雙位數成長，考量成長性後，台股相較全球股市仍屬「物美價廉」，未來猶具成長空

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