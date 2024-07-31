財經青紅燈》景氣復甦 穩中帶憂

主計總處今將公布第二季GDP（國內生產毛額）概估。 （記者鄭琪芳攝）

■鄭琪芳

主計總處今將公布第二季GDP（國內生產毛額）概估，因第二季出口成長不如預期，預料第二季GDP可能下修至5%上下；但整體經濟表現還算不錯，6月景氣燈號也亮出代表「熱絡」的紅燈、為2年半首見，顯示國內景氣穩定復甦。不過，近來國際政經情勢詭譎多變，包括聯準會降息時程、美國總統大選、地緣政治變化等，均牽動全球政經情勢及金融市場波動，政府、產業及投資人宜審慎應對相關風險。

由於第一季出口表現亮眼，主計總處公布第一季GDP成長6.56%、創11季新高；儘管第二季出口仍年增9.9%，但低於主計總處預期的14.45%；而且，目前出口貨品與市場尚非全面復甦，受惠於AI商機擴散，資通及視聽產品出口倍增，電子零組件也逐漸回溫，但多數傳產貨類仍偏弱，尤其近來中國產能過剩外溢效應擴散，影響鋼鐵、石化、太陽能等產業，產業不均衡復甦情況仍存在，儘管目前已有些改善。

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此外，國內通膨仍居高，第二季CPI（消費者物價指數）年增2.2%，略低於主計總處預期的2.25%，但7月凱米颱風造成農損嚴重，勢必推升蔬果價格，雖然是天候因素造成的短期現象，待農民復耕、供給增加後，價格就會逐漸穩定下來；但蔬果是民眾經常購買商品，若價格短期內無法回穩，勢必引起民怨，還可能帶動外食費等上揚，政府應視情況調節供需，避免物價問題雪上加霜。

另，近期全球金融市場震盪劇烈，尤其台、美股市連番重挫，市場普遍認為與川普「保護費」說法有關。不論如何，國際政經情勢詭譎多變，影響各國經貿及產業發展，也牽動全球金融市場波動，若台股持續震盪，勢必傷及消費信心，對國內經濟復甦也有負面影響，將成為景氣復甦的隱憂之一。

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