盤勢分析》台股季線站不回 弱勢區間盤整

7/31除權、除息股票

記者歐宇祥

外資及中資買賣超張數排行（7/30）

由於籌碼凌亂、外資持續賣超，台股昨早盤一度大跌逾300點，但在投信進場低接下，電子權值股回神，台積電（2330）仍收黑，不過聯發科（2454）、鴻海（2317）都力振翻紅，航運、營建也成多頭指標，加權指數谷底翻揚，高低震盪超過400點，終場小漲59.08點、以22223.57點作收，成交量3942.50億元，一度攻克季線又再度失守。

三大法人進出金額及資券餘額（7/30）

外資昨賣超236.1億元、為連3賣，投信買超110.2億元、自營商賣超75.5億元，三大法人合計賣超201.4億元；外資台指期淨空單增加2736口，累計外資台指期淨空單約3.9萬口。

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外幣匯率行情表（7/30）

元大投顧認為，近日加權指數下跌，但仍屬漲多拉回，後續有AI等題材可期待，投資人可分批擇優布局，並留意中東地緣政治、美國大選短線波動因素，搶跌深反彈要見好就收為宜。

啟發投顧副總容逸燊表示，尚需觀察未來幾天加權指數量價結構、美股指標科技股公布財報後的股價表現，以及各國央行利率會議決策，建議電子權值股、高檔股可趁反彈減碼。

群益期貨指出，外資賣超現貨、加碼期貨空單，整體籌碼面與結構表現悲觀，盤勢仍將區間整理。

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