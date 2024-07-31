國巨樂觀看Q3 上半年EPS達24.04元

國巨執行長王淡如（中）面對第三季展望表示樂觀，估計營收、毛利率、營益率、產能利用率都會較第二季持續成長。 （取自線上法說會）

〔記者張慧雯／台北報導〕市場回溫！被動元件龍頭國巨（2327）昨日公告第二季財報，每股稅後盈餘（EPS）13.02元，寫下近11季以來新高，累計上半年EPS達24.04元；國巨執行長王淡如表示，預估第三季營收、毛利率、營益率、產能利用率都會較第二季持續成長。

Ｑ２毛利率35.1% Q3將微增

國巨第二季營收314.18億元、季增10.2%，稅後淨利54.53億元、季增18.3%，EPS為13.02元。國巨表示，第二季因提列未分配盈餘稅3.15億元，使得單季EPS減損0.75元；累計上半年營收599.23億元、年增13.4%，稅後淨利100.62億元、年增28.1%，EPS達24.04元，足足賺進逾兩個股本。

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國巨董事長陳泰銘於今年股東會表示，「客戶端庫存比原本預估來得好」，為被動元件市場打了一劑強心針，近期更傳出日商被動元件大廠擬漲價的消息。

針對第三季展望，王淡如指出，預估營收將較第二季呈現低個位數成長，毛利率也會較第二季的35.1%呈現低個位數百分點的增加。至於產能利用率方面，標準品從原本50%提升至65%、特殊品從70%提升至75%，而特殊品與標準品的「訂單出貨比」則維持在1上下。

國巨認為，雖然大環境如全球通膨及國際局勢等不確定性因素仍在，但客戶端的庫存已經趨向於健康水位，國巨將會密切地關注市場供需動態，並持續調升產能利用率以因應市況，樂觀看待AI應用的營運動能及後市展望。

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