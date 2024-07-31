台達電前主管竊密投中 判刑2年

台達電前高階主管阮憲熙竊取商業機密，帶槍投靠新任職的中國公司，桃園地院依違反營業秘密法判處二年有期徒刑。（資料照）

〔記者余瑞仁／桃園報導〕電源供應器大廠台達電去年爆發商業間諜竊密案，該廠研發的美國電動車大廠特斯拉「壁掛式交流充電樁」機密技術檔案，遭前高階主管阮憲熙竊取、帶槍投靠新任職的中國科技公司；桃園地院審理時，阮辯稱是不慎與其他檔案一併重製到新公司配發的電腦，說詞不為法官採信，昨依違反營業秘密法判處二年有期徒刑。

判決指出，阮憲熙曾任台達電研發人員，明知該公司以約一億三四九五萬元成本投入研發特斯拉充電樁技術，在市場具獨特性及領先性，屬於台達電的極機密檔案，若為競爭對手所用，不僅對台達電全球競爭力有不利影響，更衝擊我國高科技產業技術命脈；阮卻擅自將該技術檔案備份、重製到個人電腦主機，更重製於中國新任職公司配發的電腦。

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法官審理認為，阮重製機密檔案已違反公司資安規範，就算因加班所需而存儲，衡情也應於加班結束、或離職時刪除，豈有長期保存之理；且犯後飾詞推諉，全無悔意，更未賠償台達電的損失或取得諒解，依違反營業秘密法判處有期徒刑二年。可上訴。

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