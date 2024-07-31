減少倚中 iPhone 16 Pro將首在印度生產

蘋果今年將把最受歡迎的iPhone16 Pro和Pro Max機型在印度生產，希望降低對中國的依賴。（資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕蘋果公司將在幾週後發表新款iPhone 16系列手機，根據外媒Monkey Control報導，蘋果持續推動多元化製造計畫，今年將把最受歡迎的iPhone 16 Pro和Pro Max機型在印度生產，為史上第一次，希望降低對中國的依賴。

報導指出，蘋果將首次透過合作夥伴富士康，在印度組裝即將推出的iPhone 16 Pro和Pro Max機型，做為多元化生產的一環，以強化蘋果在中國以外地區的製造業務。

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消息人士透露，為了深化印度合作夥伴的製造能力，蘋果顯然過去幾年一直考慮在印度生產Pro機型。位於泰米爾納德邦Sriperumbudur的富士康工廠，很快就會啟動iPhone 16 Pro機型的「新產品導入」（NPI）流程，一旦iPhone 16發表，就會進入大規模生產。

此舉可能會為蘋果帶來龐大收入，因為蘋果已在印度實現巨大的成長。在截至今年三月的十二個月裡，蘋果在印度的營收成長三十三％，從六十億美元增至八十億美元。

印度政府七月二十三日將進口稅率由二十％調降至十五％，這個政策不僅降低了將iPhone引入印度的成本，還降低了在該國組裝使用零件的成本。

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