中國低端製造業跛腳 出口占比剩9％

東南亞國家日益激烈競爭，中國低端製造業苦撐求生。（法新社）

〔編譯魏國金／綜合報導〕儘管中國國家主席習近平希望國家經濟專注於電動車、綠色科技等「新質生產力」的發展上，但低端製造業長期以來不僅是中國爆炸性成長的支柱，也是最大的就業來源之一；如今，因西方買家訂單疲軟、外國市場貿易限制，以及東南亞國家日益激烈的競爭，這些業者皆苦撐求生。

服飾、鞋類等訂單 遭東南亞分食

中國是服飾最大出口國，以及玩具、家具主要生產者。匯豐銀行首席亞洲經濟學家范力民（Frederic Neumann）說，論及勞動密集產品，中國仍是巨無霸，但低成本對手的競爭加劇，「這些產業全都苦苦掙扎」。

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《金融時報》報導，根據美國銀行（BofA）全球研究報告，去年前八月，服飾、鞋類與家具占中國整體出口九％，該數據從二○○一年的二十％下降，反觀汽車與機械占比從十六％遽增至三十三％。

報告顯示，近幾年中國在全球鞋類、服裝銷售占比下滑，其在耐吉、愛迪達等品牌的整體供應占比，從二○一七年的二十％至二十七％，降至二○二二年的十六％至二十％；其中許多產能轉移至東南亞國家，尤其是印尼與越南，越南如今是第二大出口國，相關占比從二％上升至十％，堪稱最大受惠國。

報導指出，產線的轉移反映企業尋找成本較低的勞動力，但在地緣政治升溫之際，此舉更是為尋求供應鏈的去風險。范力民表示，任何傳統勞動密集產業撤離中國，恐導致就業流失，這是中國決策者亟欲避免的事。

生產鞋類材料的福建晉江嘉怡塑膠公司張姓經理表示，內外需求下滑衝擊像他們這樣的企業，美國等市場對中國產品課徵高關稅雪上加霜，「這裡有這麼多工廠、到處都是工廠，怎麼養活這麼多人？」

福建傑奧工業（音譯）王姓總經理也說，隨著需求疲軟，剩下的客戶都專注於討價還價，公司被迫在三百名員工中裁掉一半人力，「對於我們傳統企業，實際上到處都有障礙」。

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