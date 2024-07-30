基市廢四接同意函 農業部撤銷

農業部撤銷基隆市府對協和電廠更新改建計畫的廢止處分，而依照環評初審進度，台電須在七月底繳交環評補件資料，但仍可申請展延。（資料照）

環境部︰台電須7月底交環評補件資料 可申請展延

〔記者陳嘉怡／台北報導〕台電規劃在基隆興建第四座天然氣接收站（四接案），基隆市政府卻於去年五月廢止前基隆市長林右昌任內核准的開發同意函，台電不服提起訴願，農業部近日撤銷基隆市政府處分。環境部則表示，因訴願勝負和環評審查無關，按規定台電須在七月底繳交環評補件資料，仍可申請展延。

基隆協和電廠是全台唯一燃燒重油的發電廠，台電擬更新改建為天然氣發電廠，並填海造地興建兩座液化天然氣LNG的儲氣槽，做為第四座天然氣接收站，穩定北東電網供電。

請繼續往下閱讀...

協和電廠四接環評案之前提出一．○與二．○版本都未獲環委認同，三．○版本則大幅縮小填海造陸面積，從最早的二十九．二五公頃減至十四．五公頃，填海區也東移至LNG（液化天然氣）卸收站港池內，迄今已進行五次環評初審會議。

不過，基隆市政府認為，台電三．○版開發計畫已與原計畫不同，市長謝國樑去年五月底以「將對基隆市環境保育、市民安全、港務營運等重大公益產生危害」為由，廢止林右昌任內發出的原則同意開發函文；台電為此提出訴願。

近日訴願結果出爐，農業部訴願審議委員會指出，基市政府未具體指出不廢止同意函會對公告所列水產動植物保育繁殖造成何種重大危害，而漁業法規定也不包含市民安全、港務營運等事由，基市府以此當作廢止處分的「公益」考量範圍，用法未妥，因此撤銷廢止處分。

訴願勝負 與環評審查無關

至於持續進行的環評，環境部環境保護司長蔡孟裕表示，環境部是依環評法審查，與訴願勝負無關；農業部的裁定是屬於漁業法審查範疇，兩者是平行審查。

蔡孟裕表示，今年一月台電曾申請四接環評展延六個月，依規定台電必須在七月卅一日前補正資料，目前尚未收到補件，環境部收到後，就會調查環委出席開會時間、安排後續審查作業。申請展延沒有次數限制，若台電還需要時間準備，仍能提出展延申請。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法