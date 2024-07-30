AI熱、傳產回溫 景氣亮熱絡紅燈

最近一年國發會景氣燈號表

6月資通訊半導體出口強勁 石化、礦產、機械也轉正

〔記者吳欣恬／台北報導〕國發會昨發布六月景氣對策信號綜合判斷分數達三十八分，較上月增加二分，燈號轉為代表景氣熱絡的紅燈，是二○二二年一月以來，暌違三十個月再度亮出紅燈。國發會指出，主要受惠半導體供應鏈及伺服器需求熱絡，且傳產外銷回穩，另領先及同時指標續呈上升，顯示國內景氣持續增溫。

六月景氣對策信號九項構成項目中，工業及服務業加班工時由綠燈轉呈黃紅燈，分數增加一分；海關出口值由綠燈轉呈紅燈，分數增加兩分；製造業營業氣候測驗點由黃紅燈轉呈綠燈，分數減少一分；其餘六項燈號維持不變。

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經發處處長邱秋瑩分析，六月份出口中，資通訊半導體還是非常強勁，傳產接單與出口也有在改善，例如石化、礦產品與機械的出口都轉正，反映廠商去化庫存告一段落且開始回補；另油價上漲也推升石化需求，傳產表現轉佳，產業復甦不均狀況有改善。她指出，亮出紅燈代表當前景氣熱絡，但三十八分是在紅燈下緣，未來一些復甦動能還是需要再觀察。

展望下半年 成長動能延續

展望下半年，國發會表示，隨著國際終端需求逐步復甦，供應鏈回補庫存意願增加，加上新興科技應用商機強勁，以及消費性電子新品備貨旺季來臨，出口成長動能可望延續。

邱秋瑩說，產業處在回升階段，AI（人工智慧）高階製程發展強勁，第四季一些AI消費端的應用，例如AI PC、AI手機等需求可期，傳產去庫存的情況也趨緩。

投資方面，國內半導體供應鏈為維持技術領先優勢，持續擴充高階產能，加上投資台灣三大方案持續落實、國際指標大廠來台投資，以及國內綠能裝置持續推進等，均增添投資動能；消費方面，國內景氣回溫將有助帶動企業調薪意願，今年前五月實質薪資轉呈正成長，加以股市活絡推升財富效果，以及政府推動減輕民眾負擔措施，消費動能可望維繫。

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