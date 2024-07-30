財經青紅燈》2024年IPO怪談

IPO市場蓬勃發展，一年內發生多件怪事，如果IPO把關不嚴謹，接下來幾年，應可看到奇案陸續再發生。（中央社檔案照）

不同於中國、香港，近一兩年來台灣IPO（初次上市）市場相當熱絡，以今年來說，已送件申請上市櫃的公司達34家，這跟台股表現在全球名列前茅有極大連動性，當然也跟主管機關積極發展IPO業務及搶市場有關，不過今年也有多項IPO案創下史上第一，是IPO市場最怪的一年。

跟台灣虎航（6757）拚送件上市時間最久、卻沒有排進審議會的樂迦再生（6891），去年7月31日送件申請創新板上市，「終於」在今年7月16日自行撤件，僅差兩週就送件滿週年，是史上撐最久、最終自行撤件的IPO案，外傳此案當初承銷商就曾阻止公司，要IPO還不成熟，至少還需等一年以上，但樂迦公司自信滿滿，還傳出已跟證交所高層打過招呼、獲得首肯才送件，結果還是打包回家，證實傳言只是傳言。

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另一樁是興櫃安特羅（6564）送件申請創新板，7月10日送件、7月22日就自行撤件，從送件到撤件不到兩週時間，應是跟獨董臨時請辭有關，但也創下送件到撤件時間最短的新紀錄。

還有就是IPO公司跟承銷商鬧翻、還發公開信指責承銷商不是的科科科技（KKT-KY），也是今年IPO市場的一大趣聞，最終科科科技沒有跟原承銷商再續前緣，改由富邦證券接手，原本直接申請上市改成先登錄興櫃，IPO時間至少倒退一年以上，而此案最大的問題應該是在價格高低認知上的差異。

最弔詭的是都已經通過上櫃董事會的漢達生技（6620），沒想到卻因資訊不對稱，竟然被撤銷上櫃，也是已通過董事會又被撤銷的首例，接下來能不能再重啟IPO，也是未知數。

IPO市場蓬勃發展當然沒什麼不好，但一年內發生這麼多怪事，是巧合嗎？還是這些案子都是趕鴨子上架，因為主管機關衝IPO業績，比較好通過嗎？如果IPO把關不嚴謹，接下來幾年，我們應可看到一樁樁IPO奇案再度發生，敬請拭目以待！

（陳永吉）

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