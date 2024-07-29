全國房價連漲23季 漲幅逾4成

全國房價漲不停，已連漲二十三季。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕全國房價漲不停，已連漲二十三季。根據內政部統計，今年第一季全國住宅價格指數為一四○．八二，自二○一八年第二季起，已連漲五．七五年，累積漲幅超過四成；六都中，除台北市、高雄市外，其餘四都至少連漲二十二季。

根據統計，今年第一季全國住宅價格指數年增達九．二九％，和上一季相較則增加約三．四％，是二○一二年第三季統計以來，第四度出現季漲幅超過三％，前三次主要集中在二○一三至二○一四年。

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南市漲逾5成 北市僅1成多

觀察六都住宅價格指數，若以全國指數連漲起點的二○一八年第二季為基期，今年第一季除台北市漲幅不到二成、新北市漲幅逾三成，其餘四都漲幅均為四成起跳，台南市漲幅更逾五成。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛分析，今年第一季台股剛上兩萬點，且央行已超過一年未升息、升準、加碼信用管制，加上新青安貸款上路半年，諸多利空出盡、利多添柴的內外因素，使房市交投熱絡、量增二十六％，也讓價格走勢欲小不易。

房市專家何世昌指出，近幾年全國房市特性是中南部漲贏北部、蛋白區漲贏蛋黃區；由於央行針對特定地區祭出選擇性信用管制，接下來要觀察資金是否流入非管制區，使不受管制的縣市漲幅勝過六都。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，這波大漲主要有三大因素，包括台股資金行情帶動、新青安幫助年輕人購屋減壓，最重要的是房市供需失衡，供給量少又處於價量齊揚階段，易刺激房價走揚；未來還是觀察股市是否降溫、是否有新的強力政策出爐，與美國總統大選是否造成金融市場大幅震盪。

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