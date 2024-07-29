〈財經週報-台股盤勢解析〉大盤高檔震盪 把握布局AI機會

台積電第二季獲利年增36%，每股盈餘9.56元，表現略優於預期。（彭博）

■謝文雄

近期台股隨美國科技股走勢轉趨震盪，投資人擔心可能當選美國總統的川普將採取更嚴厲的貿易制裁法案，加上美國9月降息機率大幅提高，資金從科技股移出並轉進先前漲勢不多的小型股與價值股。不過企業財報利多亦給予股市支撐，台股上週共下跌2.25%，收在22119.21點。雖然走勢較為震盪，但低檔承接買盤仍在，加上AI成長趨勢明確，持續看好台股中長線前景，回檔即為加碼時機。

台股區間震盪 評價面仍強

台股近期的震盪整理，可能更加嚴厲的貿易制裁政策只是驅動因素，畢竟在11月的美國總統大選前，局勢仍有變數，民主黨總統候選人改由現任副總統賀錦麗接棒，讓民主黨的民調逐漸趕上，但即使川普真的勝選，未來的政策仍是未知數。因此，美國科技股與台股的拉回修正其實是反映較高的評價面。就台股而言，雖然目前台股的評價還沒有到達歷史上泡沫時期的水準，但評價不能說是便宜，除非看到企業獲利持續上修，否則盤勢較大可能會是區間震盪，來回測試股價與獲利面的關聯性。

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台積電毛利率預估 優於預期

從基本面來看，支持股市上漲的因素並未消失。上週台積電（2330）的法說會公布第二季獲利年增36%，每股盈餘9.56元，第三季的營收預估符合預期，但是毛利率預估優於預期，2024年整體營收與資本支出亦同時上修，整體表現算是略優於預期。另外，美國6月零售銷售表現持平，優於市場預期，初領失業救濟金人數增加數較預期高，顯示美國經濟動能確實趨緩但仍具有韌性，加上通膨數據持續降溫，給予聯準會（Fed）在9月採取預防式降息的空間，整體環境有利股市。因此，只要政治面的雜音消除或降低後，股市即可望回歸基本面，前景仍樂觀看待。

這波股市上漲主要受惠於AI需求的快速增長，而目前AI的發展才剛剛開始。無論是大型雲端服務供應商（CSP）還是終端用戶的設備（如電腦和手機等），從雲端運算到邊緣運算，AI的發展都需要大量的晶片，這也是推動半導體產業持續成長的主要動力；在2020至2021年期間，半導體產業因疫情引發的在家工作（WFH）需求而經歷了一波大的成長循環，然而隨著疫情降溫，過高的庫存經歷了兩年的時間來進行調整。目前，半導體產業正處於第二波正向循環，由AI領軍的成長，最先是由大型CSP業者建置AI伺服器所驅動的相關需求帶動的，現階段美國大型CSP對AI伺服器的資本支出仍在加速。此外，AI應用也在逐步擴展至邊緣AI，包括手機、平板和筆電上的AI應用，預計這一趨勢將持續至2025至2026年。未來除了降息可能刺激消費需求，終端產品所搭載的AI應用也會越來越多，這一發展值得密切關注。

Apple推AI新品 可望掀起換機潮

第三季通常是電子股的旺季，隨著Apple將於9月推出具備AI服務的新產品，預計這些產品將對消費者有相當大的吸引力，有望掀起一波換機潮，從今年下半年延續到明年，AI手機的表現值得密切注意。此外，智慧駕駛車與人形機器人是AI應用的另一個長期趨勢。儘管特斯拉的RoboTaxi和人形機器人的問世與推廣尚需時日，但從長期來看，對半導體晶片等相關供應鏈的需求將持續增長。（作者為野村高科技基金經理人）

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