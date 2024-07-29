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〈財經週報-熱門族群〉台股失色 生技股有機會成資金避風港

2024/07/29 05:30

2024亞洲生技大展26日在台北南港展覽館盛大開幕，但在大盤拖累下，上市櫃生技指數皆下跌逾1.2%。（中央社資料照）

記者陳永吉／專題報導

原定上週四開幕的生技展因颱風干擾，延後一日開幕，並順延到本週一閉幕，而生技股行情似乎也被颱風帶來的豪雨澆熄，上週五在大盤拖累下，上市櫃生技指數皆下跌逾1.2%，但仍相對大盤抗跌。法人表示，由於電子股短線表現欠佳，生技股有機會成為市場資金避風港。

獲得大馬、中國藥證 藥華藥利多頻傳

從目前股價技術面來看，上市生技指數表現較上櫃生技指數強勢，關鍵在於上市兩大高價生技股—保瑞（6472）、藥華藥（6446）近期股價表現明顯優於大盤，藥華藥股價甚至在7月18日創下掛牌來新天價670元，保瑞也在7月16日來到975元的波段新高，還原權值其實已創下新天價。

藥華藥近期利多頻傳，旗下血癌新藥Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg）分別獲得馬來西亞、中國藥證，其中市場較大的中國，藥華藥表示將先聚焦在中國各大醫院進行Ropeg的自費銷售，並將持續洽談適合的銷售合作對象，推動Ropeg納入中國的醫療保險。

保瑞續併購 營收要翻倍

保瑞董事長盛保熙本月中受訪時，也喊出未來五年計畫，預計營收要翻倍增加至200億元，將持續併購。而保瑞6月下旬才併購美國一家無菌製劑廠，這將是保瑞集團在美國擁有的第三座生產基地，大幅強化全球委託代工製造業務（CDMO）的製程技術與開發能力。

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