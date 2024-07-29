〈財經週報-半導體AI商機〉搭上AI特快車 記憶體業催油門

南亞科看好邊緣運算發展趨勢，開發高密度的DDR5技術，預計將於下半年小量出貨。（記者洪友芳攝）

記者洪友芳／專題報導

記憶體業股價與上半年營收

記憶體廠華邦電（2344）、南亞科（2408）看好AI（人工智慧）的發展趨勢，瞄準邊緣運算商機，紛布局相關技術。記憶體模組廠則以宜鼎（5289）較明顯聚焦邊緣運算市場。

華邦電小量生產 後年放量

華邦電表示，隨著AI持續從資料中心擴展到邊緣運算，邊緣運算將需要更高的記憶體頻寬處理日益增加的資料工作負載。華邦電運用矽穿孔（TSV）技術，提供客製化超高頻寬元件（CUBE），讓客戶能把客製的DRAM整合到3D封裝中，實現邊緣運算AI性能。

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華邦電指出，包括穿戴式、伺服器、監控、先進駕駛輔助系統（ADAS）、協作機器人等應用都可搭配CUBE，公司預計先採20奈米導入，從今年底到2025年可望小量生產，2026年大量出貨可期。

南亞科DDR5問世 營收貢獻有限

南亞科也看好AI發展趨勢，但因考量高頻寬記憶體（HBM）投資成本高，且是三大廠的天下，因此積極布局伺服器用的3D堆疊技術，朝研發高密度的DDR5產品出發，16Gb DDR5預計將於下半年小量出貨，但對營收貢獻有限。

南亞科指出，高階AI伺服器除了使用HBM之外，也有部分會用到高密度DDR5產品，預估市場滲透率約有10%，公司將鎖定此領域的研發技術，尋求進入伺服器市場機會。

旺宏（2337）也進行3D相關記憶體產品的開發，預計今年下半年送樣給客戶，此外，該公司也與IBM進行為期三年的企業級固態硬碟存儲（SSD）合作開發計畫，業界預期，旺宏重視技術研發，在AI記憶體應用領域也將佔有一席之地。

記憶體模組廠宜鼎是輝達合作夥伴，耕耘AI邊緣運算市場也已多年，甫啟用的宜蘭二期廠區，設定為集團的AI主要基地，將朝「AI加速、視覺驅動、客製整合」軟硬整合發展，持續建置產能，迎接AI邊緣運算的龐大市場商機。該公司預估今年AI開案量年增達二至三成，後續成長動能非常看好。

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