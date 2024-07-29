〈財經週報-時事求是〉當邊緣成為中心

AI應用無所不在，雲端運算與邊緣運算各有成長理由。（法新社）

■魏錫賓

數位資料快速地膨脹，而集中儲存、處理數據的資料中心也等比式地增加；不過，為了提高速度、安全、隱私與使用彈性的邊緣運算需求，亦沒有因此減少。AI應用擴充後，雲端運算與邊緣運算各有成長的理由，對不少相關的電子廠商而言，當邊緣運算搶攻成為發展的重心，商機尤為龐大。

邊緣運算是相對的概念，指資料不需傳遞到雲端由資料中心集中運算，而可以就近處理，可以想見，這樣的方式能使分析速度更快，且對不願分享的機密資料，可更為安心的維護。雖然雲端運算有專業營運人才、具強大的處理能力等優點，但與邊緣運算互有優劣勢，且二者並不完全互斥，而為多數企業視需求搭配使用。

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當AI應用範圍擴大，個人或企業對電子產品及服務的需求提高，相關電子廠首受其益；不過，電子產業景氣受多重因素影響，總體經濟、技術、產品創新，甚至像疫情時的供應鏈中斷、生活型態改變等，都會使營收激烈變動。

就整體景氣對半導體業的影響來說，在經濟順風時，企業獲利增加，本錢更足，且資本市場樂觀，籌資更為容易，因而更有意願引進創新科技，開發新產品、投資於新產能，而大眾消費能力也提高，終端需求增加，進一步再擴大對半導體產品的需求；但在景氣衰退時，一般的投資及消費，都會受到壓抑，不可避免地衝擊到各種產業，包括半導體業。

台積電（2330）業績幾乎年年長紅，可是年度營收在2009年全球金融海嘯時曾罕見負成長，根據世界銀行（World Bank）的統計資料，當年全球經濟成長率為負1.4%，與投資與消費的不振都有關係。當然，個別企業營收不僅僅受總體經濟表現左右，2020年新冠病毒肆虐，全球經濟成長率為負2.9%，但因遠距生活帶動電子終端需求，台積電營收反而成長近3成。

外在因素的影響方式、產業趨勢，以及個別企業的競爭力，都會使產業、相關企業有不同的表現；過去半年，即使是半導體的同類型公司，營收增減也有不同。當AI電腦、AI手機、自駕車、智慧家庭、智慧工廠等愈來愈普遍，人工智慧應用的終端產品需求提高，邊緣成為發展中心，理論上供應鏈廠商全可受益；可是因成長的速度、增加的數量，都是未知數，更要持續注意發展的形態，譬如：溫和或爆炸性的成長，影響的就不只是一時的產品價格，也關係到原廠商構築更寬護城河的機會，以及新廠商加入的可能性、未來的產業結構等。

AI無所不在，且題材更早就充斥在資本市場中。一般企業的業績難以預測，股價與業績更經常不同步；反映未來榮景的大漲，若獲利不如預期或是僅能滿足期待的成績時，修正總是免不了。只是，趨勢很難轉向，沉澱出方向後，走得會更為穩健。

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