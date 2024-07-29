防金融詐騙 金融總會提8大建言

金融總會彙整來自銀行、證券期貨以及保險業者等金融業意見，提出八大建言，供政府「打詐」決策參考。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕近來詐欺犯罪層出不窮，造成民眾財產嚴重損失，總統賴清德上任後將「打詐」做為施政重點，金融總會彙整來自銀行、證券期貨以及保險業者等金融業意見，提出八大建言，包括設置數位平台提供金融機構對政府資訊進行資料串接、期貨業務廣告實名制、非法期貨交易平台封網等，供政府決策參考。

金融業建議，可以設置數位平台的方式，提供金融機構對政府資訊進行資料串接，例如透過金融聯合徵信中心（JCIC）平台介接公務資料，方便金融機構即時取得正確資訊、即時阻詐。

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另外，讓提供代收代付服務的相關平台業者，採行更便利的身分認證規格工具進行驗證，有助於提升網路交易安全性，並提高防制詐騙的效果。

期貨業建議，比照證券投資信託及顧問法第七十條之一規定，於期貨交易法中明定罰則，禁止非合法期貨業者刊登期貨業務廣告，並要求社群媒體、廣告平台實施期貨業務廣告實名制；研議期貨業加入「鷹眼識詐聯盟」，共同為打擊詐騙盡一份力量，可於客戶出入金時，即判斷是否帳戶已被詐騙，以達攔阻犯罪金流的目的。

此外，還有強化投信及基金銷售機構管理網紅廣告行為自律規範；保險費最好要求以銀行轉帳、信用卡等方式直接繳交給保險公司，不要以現金方式交付業務員，且收到保單後應進行查證，例如撥打保險公司免付費服務專線、使用壽險公會保單存摺服務等。

最後，檢視保單是否具有境外保單相關表徵，例如保險公司名稱是否為英文、保單條款是否以英文為主、是否有金管會核准銷售或備查文號，也可至金管會網站或產壽險公會網站查詢保險公司是否為合法保險業等。

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