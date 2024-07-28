大專生近半畢業即就業 製造業薪情最好

學門不同 薪情有差、 行業不同 薪情有差表格（資料來源︰勞動部 製表整理︰財經新聞群組）

〔記者高嘉和／台北報導〕又到了大專生（含專科、大學與碩博士）畢業求職及新生入學的季節，根據勞動部最新統計，近半大畢生是「畢業即就業」，近五年來平均尋職月數約二．五六個月，去年畢業甚至只要一．一五個月。但不同學門、不同行業的薪情有差，「物理、化學及地球科學學門」畢業平均勞退提繳薪資逾五．七萬元，但「藝術學門」僅三．四萬元；進入「製造業」薪資最高，平均可達五．一萬元，「住宿及餐飲業」僅約三．四萬元。

根據勞動部最新統計，近半大畢生是「畢業即就業」，進入「製造業」薪資最高，平均可達5.1萬元，「住宿及餐飲業」僅約5.4萬元。。（資料照，記者方賓照攝）

理化地科畢業生均薪5.7萬

製造業均薪5.1萬最高

景氣內外加溫，各行業普遍都有缺工壓力。勞動部最新統計顯示，近五年來大畢生平均尋職月數呈現逐年遞減，二○一九年畢業尋職月數達三．三三個月，到二○二三年降至僅一．一五個月，曾投保人數約十八．三萬人，其中九．二萬人是立即就業。

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雖然大畢生尋職就業更快，但就讀不同學門，薪資上有明顯差異，「物理、化學及地球科學學門」畢業生的均薪達五．七萬餘元，較「藝術學門」、「餐旅及民生服務學門」僅約三．四萬元，高出逾六十七％；若以選擇的行業來看，「製造業」均薪逾五．一萬元、「金融及保險業」也破五萬元，都較「農、林、漁、牧業」、「住宿及餐飲業」僅約三．三到三．四萬元，高出五成以上。

而「餐旅及民生服務學門」的大畢生雖然踏入社會的薪情不太好，平均提繳薪資僅三．四萬餘元，只比「藝術學門」稍好，但因「住宿及餐飲業」缺工嚴重，只要願意接受低薪，逾五成六畢業即就業，就算要尋職，也只花一．九一個月就可上工。

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