大畢生赴中國一路降 阿聯超車南韓

勞動部最新統計，近五年大專畢業生出境前往中國的人數逐年遞減，日本、美國已躍居大畢生出境前二大選擇地，中國退居第三。（資料照，記者方賓照攝）

〔記者高嘉和／台北報導〕根據勞動部最新統計，近五年大專畢業生出境前往中國的人數逐年遞減，日本、美國已躍居大畢生出境前二大選擇地，中國退居第三；特別的是，隨阿拉伯聯合大公國（阿聯）廣招全球人才投入AI（人工智慧）研究，阿聯已超越南韓，成為我國大畢生出境第四大選擇地。

出國深造就業 首選日、美

根據統計，二○二○年畢業的大畢生出境（指近一年停留單一國家或地區累計達九十天者）赴日達三二一五人、首度超過赴中的二八八一人；隔年大畢生赴美達二三○○人，也超越赴中的二二六二人，日美已取代中國，成為我國大畢生出境前二大選擇地。二○二三年大學畢業生赴中僅剩九四六人，赴日美分別達一四六○、一三三四人，差距持續拉大。

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勞動部官員分析，過去許多台灣學生選擇到中國繼續念書或就業，考量的是當地就業市場需求大，但隨著美中經濟對抗加劇、台商加速移轉基地、外資投資縮手等影響，就算中國加碼優惠向台青招手，大畢生出境赴中將持續降溫。

阿聯拚AI大國 躍居大畢生出境第4大國

另過去大畢生出境除選擇日美中外，澳洲、新加坡、南韓也是熱門地，但近年來阿聯異軍突起。過去五年大畢生赴阿聯累積達三四八六人，雖落後於澳洲、新加坡與南韓，但近二年已超越南韓，躍居大畢生出境第四大選擇地。

官員分析，阿聯的阿布達比酋長國很早就任命全球首位人工智慧（AI）部長，反映該國發展AI等領先技術的企圖，近幾年來積極向台灣大專院校招收頂尖人才，進行AI相關研究，應是推升大畢生前進阿聯大幅成長的主因。

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