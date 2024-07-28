〈財經週報-房租〉住宅3箭照顧百萬租屋族 難抑制房價與房租

兩任總統住宅3箭政策

記者徐義平／專題報導

政府政策擴大照顧百萬戶租屋族。但是房產業者認為，社宅數量不夠，租屋族無法享受政策美意。 （記者靳昌玲攝）

前總統蔡英文8年直接興建12萬戶社宅即將在年底完成，而總統賴清德未來8年更將擴大興建至25萬戶社宅，再搭配擴大包租代管政策至25萬戶，以及300億50萬戶擴大租金補貼，希望能達到照顧百萬戶租屋族的目標。

不過，房產業者認為，現實問題就是社宅數量不夠，在「僧多粥少」情況下，多數租屋族無法享受政策美意；而租金補貼只是「治標不治本」的作法，尤其是一次性的政策，對房客來說只是「過水」，補貼金額最終仍進入房東口袋。

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社宅仍僧多粥少 多數租屋族無法受惠

根據內政部統計，截至今年6月底，社宅達成數為10萬3,838戶，包括既成與已完工合計3萬390戶、興建中4萬1,799戶以及已決標待開工3萬1,649戶，目前可立即投入租屋市場僅3萬多戶。但內政部初步統計，全國租屋族保守估計80萬戶，甚至可能破100萬戶，若以80萬戶計算，現行蓋好的社宅只能滿足3.79%租屋族，即使以達成數來看，也只能滿足12.98%租屋族

至於包租代管媒合戶數，截至6月底止，累積媒合11萬5,191戶，目前有效契約數7萬9,677戶，以有效契約來看，僅能滿足9.96%租屋族。即便目前有300億元50萬戶擴大租金補貼當做後盾，一次補貼超過6成的租屋族，但有房產業者認為，若將一年300億元的經費拿來蓋社宅，不但可以擴大社宅供給，且社宅可耐用年限比一次性租金補貼更有延續性。

房市專家何世昌表示，大量興建社宅的確能夠緩解租賃供給不足的問題，讓無殼蝸牛受惠，但從全球各國推動社宅經驗來說，並沒有足夠證據顯示社宅可以抑制房價與租金，即使像是英國、香港等社宅數量占住宅存量已達30%等地區，也並非單靠社宅就實現居住正義。

社宅緩解供給不足 租金補貼僅一次性

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，租金補貼與社宅的確可以幫助一些族群，但有許多房東還是擔心稅負問題，政府也積極處理提出愛心房東等方案，降低房東稅負，但還有未來轉手的交易稅也不少，可能要一併考量。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，社宅法源來自2011年的「住宅法」，主要由政府興辦或獎勵民間興辦，提供出租住宅，但在整體住宅政策只能把它放在購置住宅光譜的另一端，而且是以社福角度為核心，做為弱勢、特殊境遇族群安置用，中間過度則有租金補貼、包租代管、修繕利息補貼、自建利息補貼、自購利息補貼。

不過，他認為，社宅的功能是住宅政策的一環，也可以做為推展都更、拆遷等經濟行任務的籌碼，舉例來說，社宅對健全租賃市場有其階段性功能，但在台灣把社會住宅當成個人居住、財務規劃的終極目標，把命運交付不確定的政治人物使命或任期，絕對是不切實且風險最高，不能本末倒置。

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