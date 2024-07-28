〈財經週報-房租〉房租登錄、公布行情 房產業料有反效果

內政部有意公布區域房租行情，但是對租屋族來說，居住負擔只會變得更加沈重。（中央社資料照）

記者徐義平／專題報導

房租指數漲幅擴大，民眾要面對的居住現實，已從買不起房演變成可能住不起房。因此，有政黨喊出「租金」全面實價登錄，內政部則傾向公布區域租金行情；不過，這些手段看在房產業者眼裡，在房市多頭當道下，只會「助漲」房租，對於租屋族來說，居住負擔只會變得更加沈重。

實價登錄上漲12年 助漲效應大於助跌

房產業者指出，2012年8月台灣首度實施「實價登錄」政策，上路已將近12年，累積數百萬筆房地產交易資訊，使用人次甚至超過1.6億人次，早已成為民眾、甚至房產業者掌握房市交易透明的主要工具，而對於想要買房的民眾，實價資訊就是出價的根據。

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不過，回顧房價走勢，除2014年之後幾年房市短暫反轉，幾乎一路都是漲勢，恐怕實價登錄「助漲」效應要比「助跌」來的更加強烈。

對於有政黨喊出「租金」全面實價登錄，房產業者認為，的確有助於房市透明化往前邁進一步，但推動時機點可能還需多加考量，主因目前正值房市多頭格局，房價已漲到歷史新高，更已帶動房租等各項居住成本往上走，若選在多頭時實施房租全面登錄，很大機率就是直接「助漲」房租。

而且，房租的內容也相較複雜，以電梯大樓為例，部分房東開出的房租金額可能內含管理費、水電費以及其它費用，但部分房東僅限於房租部分，兩者就存有很大價差空間，這部分類似房地產交易實價登錄最被人詬病的車位有無拆算，以及實品屋或是毛胚屋有無註明，即便有註明，費用又是多少金額，占整體房租比率有多少等問題。

至於內政部傾向定期公布房租區域行情，等於簡易版的房租實價揭露，尤其區域內公寓、大樓的房租價格落差大，加上單一租屋物件屋況差異很大，有沒有附家具，還是空屋出租，都會影響房租高低，若公布平均房租，僅是參考，對實質租屋幫助並不大，甚至一不小心也會跟著助漲區域房租。

租屋屋況及內容複雜 難以全面揭露

房市專家何世昌分析，租金實價登錄有助於市場價格透明化，但卻與房價實價登錄一樣，容易造成價格定錨與助漲效果，恐怕會讓長年來漲勢溫和租屋市場掀起波瀾，建議推動的政治人物應深入暸解因果，並羅列出正負面效果傳達給社會大眾；若社會大眾為租金透明化而願承擔租金漲速可能加快，屆時再實施也不遲。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，雖然實價登錄上路將近12年，且歷經2.0的大幅改革，針對買賣交易的資訊透明有極大助益，對交易秩序或從業人員也有正面效果；然而，租金登錄的財務影響小但實務複雜度高，缺乏改革著力點。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，租屋市場若全面透明化，當然對於掌握租金資料有幫助，但租金透明化對於降租不見得有正面效果，雖然租屋黑市被詬病，但一旦全面透明化，房東的稅費成本一定會增加，也會轉嫁到租金上，尤其未來交易稅在房價大漲後更是一筆很大稅負，雖然透明化看似不錯，但不排除會出現反效果。

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