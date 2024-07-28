〈財經週報-房租〉房租漲幅衝高 租屋族壓力有感放大

今年6月房租年漲2.59%，續創28年新高，租屋族居住負擔加重。 （資料照）

記者鄭琪芳／專題報導

近10年CPI及房租年增率

近幾年全球通膨居高不下，我國物價壓力也高漲，連過去一向平穩的房租指數，近年漲幅也持續擴大；根據統計，今年6月房租年漲2.59%、續創28年新高。由於房租價格具「僵固性」，短期內漲幅難以明顯收斂，而房租支出占租屋族開銷比重相當高，讓租屋族對高房租相當有感；因此，政府陸續透過租金補貼、囤房稅2.0引導空屋釋出等政策，希望減輕租屋族負擔、健全租屋市場等，目前「囤房稅2.0」成效仍待觀察。

相較其他國家，我國物價一向相對平穩，根據主計總處統計，2019年及2020年我國CPI（消費者物價指數）年增率分別為0.55%及-0.23%。然而，受到COVOD-19疫情、烏俄戰爭等影響，2021年我國CPI漲幅擴大至1.97%，2022年更高達2.95%、創14年新高，2023年仍達2.45%，主計總處預估2024年CPI上漲2.07%，將是連3年突破2%的通膨警戒線。

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3大因素推升 房租漲幅破2%

而在通膨、升息及房價上漲等因素推升下，國內房租漲幅明顯擴大。過去我國房租漲幅多維持在1%以下，但2022年漲幅倍增至1.68%，2023年擴大至2.16%，今年6月房租漲幅達2.59%、續創28年最大漲幅。此外，工料雙漲也推升住宅維修費，2020年住宅維修費僅漲0.54%，2021至2023年漲幅分別擴大至3.39%、5.83%及3.2%。

主計總處官員表示，自2022年7月房租漲幅突破2%後，房租指數居高趨勢延續至今，且近來房租漲幅有擴大跡象。官員指出，近幾年通膨居高不下，住宅維修費也上漲，加上央行升息、房價上漲等，均提高房屋持有成本，考量整體物價水準及房屋持有成本，房東可能調漲房租。房產業者也表示，房價上漲後，新屋要求的租金較高，也會對周邊中古屋產生比價效應，帶動周邊租金上漲。

官員表示，包括通膨、升息及房價上漲等，都是推升房租上漲的因素，由於這些因素短期內不會消失，加上房租價格具「僵固性」，因此漲幅收斂速度較慢。根據主計總處資料，目前居住類占CPI權數達22.77%，其中房租就占14.74%，房租漲幅擴大，加上食物類、娛樂服務等漲幅仍高，導致CPI漲幅維持在2%以上。

房租具僵固性 短期漲幅難收斂

國內房租漲幅擴大，而房租支出占租屋族開銷比重又高，租屋族生活負擔加重，對租屋族的衝擊可想而知。為此，內政部推出「300億元租金補貼」，自2023年7月受理申請，截至今年6月底，已核定57萬戶，確實有助於減輕租屋族負擔。

另外，財政部推出「囤房稅2.0」，除了打炒房之外，也希望透過較低稅負引導空屋出租，增加租屋市場供給，同時改善「租屋黑數」問題；不過，也有專家認為，多屋族可能將稅負轉嫁到房租上，進而拉高租金水準。「囤房稅2.0」已於2024年7月上路，2025年5月首度開徵，政策成效尚待觀察。

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