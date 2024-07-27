攜手阪急BAKERY 全聯搶攻烘焙商機

烘焙市場商機大，全聯福利中心與日本阪急BAKERY台日聯手，打造現烤直送麵包一條龍產銷模式，並以「3隻腳」 搶攻一年高達600億元的烘焙「白金」市場商機。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕烘焙市場商機大，全聯福利中心與日本阪急BAKERY台日聯手，打造現烤麵包直送門巿的一條龍產銷模式，以「3隻腳」模式搶攻一年高達600億元的烘焙「白金」市場商機。

全聯福利中心總經理蔡篤昌表示，全聯8年前要跨入烘焙市場時，當時台灣最大的機製麵包公司不願供應全聯麵包商品，全聯轉而尋求「外」援。

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全聯觀察到日本當時正流行百圓平價麵包，於是爭取和日本擅長生產百圓麵包的H2O RETAILING株式會社旗下的「阪急BAKERY」合資。

挾著阪急BAKERY的技術，在台生產冷凍麵糰，每個月開發3項新品，再透過全台8個自營及策略合作的麵包烤焙廠，每天清晨在全聯開門營業前，將現烤麵包直送全聯門市。

目前全台已有1000家全聯門市導入阪急現烤麵包，去年全聯共賣出4000萬個阪急現烤麵包，創造12億元營收。今年9月，阪急現烤麵包將進軍外島金門，完成全台佈局，預估今年阪急現烤直送麵包業績再成長2成。

蔡篤昌指出，全聯在烘焙商品已打造了「3隻腳」，包括We Sweet甜點、READ BREAD閱讀麵包，以及阪急現烤直送麵包。

他說，全聯董事長1998年接手全聯時只有66家門市，前10年只賣乾貨，第11年接手善美的超市、台北農產運銷公司，從乾貨跨入生鮮市場，採購生鮮的來客頻率高於乾貨，也成為全聯的「帶路雞」。

他形容全聯目前已養出魚、肉、蔬菜、水果、烘焙和調理熟食等6大「雞群」，下一階段要成為「有溫度的超市」，會在現烤麵包和調理熟食投入更多資源。

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