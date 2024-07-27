運價連3跌 陽明董座走馬換將

陽明海運董事長換人。（陽明提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕貨櫃運價指數連3跌！最新一期上海集裝箱出口集裝箱運價指數（SCFI）下跌94.57點至3447.87點，跌幅為2.66%，四大主要航線全數走跌，其中以遠東到美西航線跌幅最大，達6.47%，每FEU（40呎櫃）跌破7000美元；而近洋線的遠東到東南亞跌幅也有4.78%，每TEU（20呎櫃）跌破700美元，另外，遠東到歐洲航線每TEU也跌破5000美元。

海大航運管理學系主任蔡豐明接任陽明董事長。（圖取自海大航運管理學系官網）

4大航線全跌 美西線跌幅最大

針對貨櫃航運後市，市場人士表示，目前美東碼頭工人拒絕政府干涉新合約的簽訂，若真的罷工，將影響北美市場供應鏈，而目前觀察，川普當選美國總統機率較高，也讓市場擔心日後關稅走高，因此不排除年底前會出現一波拉貨潮。

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但因關稅走高、反映在貨物售價上，美國通膨升溫也恐影響消費者購物意願、經濟發展，再加上地緣政治也將生變，川普當選美國總統，對海運市場而言，將是短多中空。

市場人士進一步指出，由於變數太多，且錯綜複雜、環環相扣，目前仍只能一週週來觀察，而在後市變數甚多下，預期8月即使運價走低，但也不至於大跌。

根據最新一期的運價，遠東到歐洲運價每TEU為4991美元，週跌幅0.18%；遠東到地中海運價每TEU為5270美元，週跌幅1.69%。

遠東到美西每FEU為6663美元，較前一期下跌461美元，週跌幅6.47%；遠東到美東每FEU為9557美元，週跌幅1.98%。

蔡豐明 海大航運管理系主任

值得注意的是，陽明（2609）大股東交通部昨日改派法人代表，從原董事長鄭貞茂改為海洋大學航運管理學系主任蔡豐明，而陽明昨日董事會中，也推選蔡豐明擔任董事長，即日起生效。

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