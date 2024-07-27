散戶逢高調節 6月證券劃撥餘額減少

中央銀行昨公布6月證券劃撥存款餘額不僅未續創新高、還減少453億元。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕台股6月大漲1858點，散戶先逢高調節。中央銀行昨公布6月證券劃撥存款餘額不僅未續創新高、還減少453億元；央行官員表示，雖然7月以來，台股大幅修正，但國內資金依舊充裕，基本面良好，外資是基於全球資金配置調整部位，並非看壞台股，而散戶在風險意識增強下，也暫時轉為觀望。

外資佔比降 本土法人增

根據央行統計，6月股價指數月平均為22449點，創下史上新高，上市櫃融資餘額月底數為4316億元，為2008年6月以來高點，但是證券劃撥存款餘額小幅減少453億元，降至3兆5099億元。

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央行官員指出，通常融資餘額、證券劃撥存款餘額都會受到股價因素影響，股價走高，兩者在「趨勢上」也都會同步增加，但不一定會「亦步亦趨」；過去證券劃撥存款餘額多被視為是散戶信心指標，隨交割管道多元，比較難以用單一指標來衡量，6月台股創新高，證券劃撥存款餘額沒有進一步增加，對投資人而言有可能是風險意識考量，或是比較呈現觀望情況。

6月本國自然人在股市成交金額比重也由5月的54.8%降至53.6%，為去年2月以來低點；外資佔比亦由34.1%下滑至33.6%；本國法人則由11.1%上升至12.8%。

央行官員表示，台股近日波動大與AI概念股股價漲幅高、面臨財報考驗有關；另近期美國兩黨總統候選人對於半導體、關稅言論影響投資人對未來預期；而美國年底大選面臨變數，股市最不喜歡不確定性，幾大因素交雜，使股市最近偏向負面走勢。

不過台灣基本面良好，主計總處預測台灣今年經濟成長率有3.94%、財政部近期公布出口數據穩健成長，中經院發布製造業採購經理人指數亦呈現擴張，且資金相當充裕。根據央行統計，6月日平均貨幣總計數M1B及M2年增率分別上升為5.23%及6.25%，主要是放款與投資年增率上升。

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