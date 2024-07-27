中信金世代交替 高麗雪接棒總經理

中信金控幕僚長高麗雪將升任中信金控總經理，成為中信金控有史以來首位女性總經理。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕中信金控與中信銀行昨召開董事會，通過四大高層人事案，中信金控總經理陳佳文升任中信銀行董事長，金控總經理職缺由中信金控幕僚長暨發言人高麗雪升任，成為中信金控首位女性總經理；金控總經理人事案將報請主管機關核准後生效。

董事會也通過新設金控董事會秘書長一職，由原中信金控行政長高人傑升任，並由台灣人壽代理總經理謝壯堃升任金控投資長，人事案將於八月十二日生效。配合組織規劃，裁撤原有金控及銀行的「行政長」，及金控「金融市場交易長」等職位。

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中信金控指出，新任中信銀行董事長陳佳文於中國信託服務二十五年，任內協助中信銀行成為國際布局最完整的民營銀行，也是台灣營收、獲利最大的商業銀行；他自二○二二年接任金控總經理後，帶領各子公司締造出歷史新高的獲利紀錄，更積極推動數位轉型、永續金融。

新任金控總經理高麗雪，在中國信託任職也近三十年，曾任金控、銀行、海外子行的重要營運管理主管，二○一三年出任中信金控財務最高主管兼代理發言人，二○一八年派任中信銀行子行日本東京之星銀行行政長，協助組織整併與人才優化等專案，提升營運效率。

中信金控表示，未來將借重高麗雪嫻熟金控財務運作、績效管理、投資人關係維護及企業永續發展的長才，強化各子公司共營及協銷，並協助業務發展，創造金控綜效；同時持續倚重董事長陳佳文熟稔組織運作及相關金融業法規範的歷練，銜接銀行業務發展，貫徹公司治理，協助董事會督導經營團隊達成績效，增進股東權益。

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