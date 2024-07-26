與台共享民主DNA 印度電子大廠拚去紅鏈

SYRMA SGS 小檔案

〔記者方韋傑／台北報導〕台商加速前進印度，該國電子零組件大廠SYRMA SGS執行長兼共同創辦人Jasbir Singh Gujral強調，台灣、印度有著相同的民主DNA（基因），雙方必須為了後續共創雙贏做好萬全準備，未來幾年雙方合作程度將發展至前所未有的新境界。

SYRMA SGS執行長Jasbir Singh Gujral（右）、總經理Satendra Singh（左）。（記者方韋傑攝）

印度近年積極推動供應鏈去中化，台灣身為全球資通訊（ICT）產業鏈的重要參與者，隨著全球供應鏈轉移，成為印度官方積極招商的對象之一，不少當地廠商皆期盼與台廠增進交流，為台系業者提供了新市場與商機。

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SYRMA SGS在印度研發、製造的產品涵蓋PCB裸板與各類晶片、電阻、電容、連接器等電子元件組裝形成的成品（PCBA），無線射頻識別（RFID）系統產品、電子與機電零組件等，於該國擁有十八座工廠與兩座研發中心，同時擁有德國實驗室，持續增加原廠委託設計製造（ODM）的業務能量，渴望與台廠強化戰略聯盟。

Jasbir Singh Gujral表示，目前台印業者彼此仍有相當大的交流空間，「我們必須全力培養關係」，印度官方的政策已提供了強而有力的發展條件，在深化雙邊經貿關係的過程中，幾乎不會遭遇任何政治阻礙，「事實上就是鼓勵與台灣業者提升合作程度」。

印度盼擠下中國供應鏈地位

SYRMA SGS總經理Satendra Singh認為，台商切入印度市場最快速的策略是與在地業者合夥，共同出資展開業務協作。世界各國政府正為了各自的國安考量，停止採購部分牽涉到資安議題的中國產品，以印度的實力與發展速度，可期待能夠遞補中國在全球供應鏈的地位，無論是電子製造服務（EMS）或ODM的合資或技術合作，台廠在印度皆有龐大的商機。

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