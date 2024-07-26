台泰新版投資協定 下半年可望生效

台灣與泰國歷經兩年多談判的「投資促進及保障協定」，已於6月底完成簽署，下半年可望生效。圖為經濟部與外貿協會去年共同舉辦的泰國台灣形象展。（資料照）

第5國與我完成簽署

〔記者鍾麗華／台北報導〕台灣與泰國歷經兩年多談判的「投資促進及保障協定」，已於六月底完成簽署。官員表示，因內部相關程序還沒完成，協定尚未正式生效，原預定昨送行政院會備查，並於下會期送立法院查照，因颱風假順延，預計下半年可望生效。這是二○一六年以來，第五個與我完成簽署投資協定的國家。

行政院經貿辦指出，舊版台泰投資協定是一九九六年簽署生效，迄今已近廿八年，但國際投資保障規範及雙方業者投資型態日趨多元化，舊版已不敷需求，因此雙方洽簽新版投資協定，也是繼菲律賓、印度、越南及加拿大後，二○一六年以來第五個與台灣完成簽署投資協定的國家。

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新版協定重點包含投資資訊透明化、單一服務窗口、政府協助處理投資爭端、設立聯合投資委員會、保障台商第三地投資、平衡投資者權益與地主國權利、投資人與地主國爭端解決程序（ISDS）等。

8年來 雙邊貿易總額增74.6％、投資額增119.8％

依據海關及投資統計資料，二○一六年至二○二三年間，台泰雙邊貿易總額自九十三．○一億美元增至一六二．四億美元，增幅達七十四．六％；雙邊投資金額由卅一．八億美元增至六十九．九億美元，增幅更高達一一九．八％，泰國已成為台灣在東協地區的主要經貿夥伴之一。

泰國自台灣進口產品集中於電機與設備及其零件產品、機器及機械用具及其零件等，其中積體電路、控電或配電板，台灣是泰國最大進口來源國；自動資料處理機部分，台灣則是泰國第二大進口來源國。

經貿辦表示，泰國台商有五千家以上，投資行業已由早期農產品、紡織、非金屬礦物製品及金屬製品等，轉向電子及金融服務等。知名廠商包括泰達電、泰金寶、經寶精密、統一、泰南僑、中華電信等；此外，中國信託已成為泰國LHFG金融集團最大股東，於全泰國擁有七十二家分行。

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