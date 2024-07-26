台灣製造業兩極化》高階晶片獨走 傳產受中拖累

台灣成熟製程晶片、傳產受到中國產能過剩影響，目前都還在掙扎中。（路透）

〔記者徐子苓／台北報導〕台經院昨發布景氣動向調查和最新經濟預測，六月製造業營業氣候測驗點轉為下滑，但受惠於AI（人工智慧）熱潮，民間投資和出口好轉，將今年經濟成長率上修至三．八五％，較上次預測上調○．五六個百分點。台經院景氣預測中心主任孫明德直言，台灣製造業出現兩極化，高階晶片賣得不錯，但成熟製程晶片、傳產受到中國產能過剩影響，目前都還在掙扎中。

六月製造業營業氣候測驗點為九十八．四五點，月減二．一五點，終結連六個月上揚；服務業測驗點為九十九．二一點，月增○．七二點，連四升；營建業測驗點為一一三．○四點，月增三．二九點，連續三個月上揚。

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台經院助理研究員方俊德指出，製造業中，石化產業因為供過於求、海運延遲等影響，導致石化原料的銷量下滑；鋼鐵產業因為中國鋼鐵業定價壓力仍在，加上地緣政治因素，衝擊歐美市場的外銷訂單表現。

孫明德分析，台灣製造業表現出現兩極化，高階晶片賣得不錯，但成熟製程晶片、傳產目前都還在掙扎中，尤其我們的石化、鋼鐵都面臨中國產能過剩問題，鋼鐵業更呈現「下肥上瘦」特殊情況，上游產業從澳洲進口原料來煉鋼，成本較中國高，因此下游廠商購買鋼材時，反而會降低對本地鋼材的採購意願，轉而向中國進口。

但他樂觀預期，因中國日前於三中全會宣布新政策，對產能去化可能有幫助，加上國際製造業的樂觀指數逐步上升，儘管台灣上半年有不均衡復甦的狀況，但下半年應該會全面復甦。

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