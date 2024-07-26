自由日日shoot》加大印鈔救經濟 中人行又變相降息

中國人民銀行週四進行二千億人民幣一年期中期借貸便利（MLF）操作，中標利率為二．三％，較前一次下降○．二個百分點。（美聯社）

近1年首度降MLF利率

〔編譯盧永山／綜合報導〕繼廿二日調降七天期逆回購操作利率（RR）與一年期及五年期貸款市場報價利率（LPR）各○．一個百分點後，中國人民銀行週四進行二千億人民幣一年期中期借貸便利（MLF）操作，中標利率為二．三％，較前一次下降○．二個百分點，為去年八月以來首次調降MLF利率，凸顯北京當局加強支撐經濟的力道，但中國股市依舊下跌。

ING銀行大中華區首席經濟學家宋林表示：「基本上這是為了放鬆貨幣政策，在所有關鍵利率的協調行動；值得注意的是，本輪寬鬆是從調降七天期RR開始，這可能是七天期RR未來做為主要政策利率角色的訊號。」

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中國人行通常每月中進行一次MLF操作，該行已在七月十五日進行一千億人民幣MLF操作，利率是二．五％；本次MLF利率調降幅度比七天期RR更大，後者的下調幅度為○．一個百分點。

華僑銀行利率策略師Frances Cheung表示，MLF利率調低是在近期沒有到期情況下完成，顯示中國人行強烈釋出寬鬆訊號；而MLF利率調降幅度更大，主要是因為MLF利率一開始就比較高。

彭博指出，中國人行調降利率行動，凸顯北京當局支持經濟成長的急迫性；疲弱的消費支出抵銷出口暢旺的影響，導致中國第二季經濟成長率僅四．七％，遠低於市場預期。

法國興業銀行大中華區經濟學家林紫瓊表示，中國人行調降利率確實有正面效果，但仍不足以改變人們對就業和所得的預期。儘管中國人行啟動一系列降息來拉抬經濟，週四滬深三○○指數收盤依舊下跌○．六％，香港中國企業指數下跌二．一％。

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