凱米颱風來襲，企業營運、農損，以及其他個人的損失，還是需要有一段恢復期。（法新社）

◎歐陽書劍

台股因凱米颱風來襲休市兩天，在市場恢復後，股價應能很快就調整完成，該漲該跌的股票，多數會繼續走原來的路；不過，企業營運、農損，以及其他個人的損失，還是需要有一段恢復期。

這幾年影響台灣的颱風數量較少，大家更關注放不放假的小確幸，在各縣市長的臉書留言中，也能發現這樣的現象；不過，是否有假雖然重要，防災也不能疏忽。

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根據聯合國統計，各種天災造成的傷害令人難以想像的高，而且愈趨惡化。以二○○○年為界，之前二十年全球的暴風雨、水旱災、地震、森林大火、山崩等各類天災合計有四千二百多件，死亡人數接近一百二十萬人，經濟損失超過一．六兆美元，而二○○○年後二十年的天災件數則高達七千多件，死亡人數達一百二十三萬人，經濟損失接近三兆美元。

每年天災的嚴重性與發生數量都差距甚大，可是若以平均值計算，二○○○年以後的二十年，每年因天災死亡人數已超過六萬人，而損失則達一千五百億美元，這樣的金額約相當排名在全球第六十名左右國家的GDP（國內生產毛額）。

聯合國的統計顯示，天災具有地域性，各國與各地天災的種類通常不大改變，而風災與水災是全球最普遍發生的天災，且所占比例愈來愈高，近二十年合計發生數已占全部天災的七成以上。從內政部消防署的災害統計也可以發現，台灣最常見的天災也是颱風與水患，所幸近幾年來，造成人員傷亡的嚴重風、水災害較少，死亡與失蹤數亦大降；不過，農業部統計的天然災害損失合計也都在二十億元上下。

在各種天災中，民眾擁有的房屋、汽車等已購置的財產損失，不列入GDP計算；但天災產生的傷害，仍會衝擊經濟，包括即將產出的農林漁產品可能被破壞殆盡、產業停工的直接產出減少和間接商譽損失，以及觀光旅遊業等預計算入今年GDP的比例，也會減少。至於其他改變消費者或生產者心理，進而對消費、投資有所影響，則是另外的問題了。

天災造成的損失雖難以估計，不過，有限度的一次性災害，對產業的發展通常不會有太大的衝擊，產值或許會因此而有一時的波動，但發展趨勢將會繼續。計算災損，並不只是為天然災害添加貨幣色彩，而是希望從中發現、挖掘可以避免傷亡、可能能夠降低損失的預防措施。

每次天災都是社會安全與復原能力的體檢，重要的是因此學到了什麼？聯合國除了建議加速全球暖化與氣候變遷的因應外，因天災類型有地域性，各國可以投注更多資源在經常發生的災害研究與預防上，並擬定清晰、完整的風險管理計畫及執行方案。天災的整體損失能夠計算，個人受到的影響，卻只有自己能夠感受。颱風過後，應要能建立更強韌的安全網。

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