房產3業銷售同創高 代銷賺最飽

代銷業今年前四月銷售額達60.49億元，較去年同期的29.25億元、年增達1.06倍。（資料照）

前4月合計銷售額年增47.35％ 代銷業年增達1.06倍

〔記者徐義平／台北報導〕房價飆漲煞不住，加上新青安房貸助攻，房市買氣續熱，不動產三業的不動產投資開發、仲介及代銷業銷售額同步創下歷年同期新高；根據最新統計，今年前四月不動產三業合計銷售額破四六二四億元的新高、年增幅達四十七．三五％，其中以代銷業賺最飽，銷售額是翻倍成長。

房仲、不動產開發業均逾45％

財政部統計資料庫最新數據，不動產三業今年前四月銷售額以代銷業暴衝最快，達六十．四九億元，較去年同期的二十九．二五億元、年增超過一．○六倍；不動產開發業達四二三九．九八億元，較去年同期二八八六．一七億元、年增四十六．九％；房仲業三二三．九六億元，較去年同期二二二．七八億元、年增四十五．四一％。

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，不動產三業銷售額增溫，反映出房市買氣熱絡，不論是新建案投資開發、預售案代銷到中古屋買賣全都強強滾，主因不外乎台股頻創高、通膨增溫與後市信心看漲等，加上去年同期基期低，才會出現不只創高、且年增動輒四成到一倍。

房市專家何世昌分析，今年中古屋或餘屋市場主要受惠於新青安方案帶動買氣，預售市場則是因預售屋禁止轉售措施等鎖住籌碼，導致不正常追價現象，今年前四個月預售屋成交件數就較去年大增逾倍，代銷業者可說是賺得最飽；但隨著房仲店數與從業人員屢創新高，競爭快速加劇，部分大型房仲直營店已悄悄進行汰弱留強。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛指出，不動產投資開發業（即建商）受限於完工入帳等財會規定，銷售額占比雖最高，但反映市況有時間上落差，仲介、代銷更能直接顯現房市榮枯變化；國內房市買氣從二○二二年九月反轉向下，期間政府不斷加碼打炒房，直到去年八月新青安房貸上路，才算「雨過天青」，代銷業算是房市景氣領先指標，反映榮枯也最明顯。

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