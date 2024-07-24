台新銀福岡支行開幕 目標三年損益兩平

台新銀行昨在日本福岡舉行台日記者會。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／日本福岡報導〕台新銀行昨在日本舉行「福岡支行」開幕記者會及酒會。台新銀董事長吳東亮致詞表示，台灣與日本互動密切，此時更是台日關係最好的時刻，福岡支行是台新銀在日本第二個據點，也象徵著這是台新銀在日本「開枝散葉」的里程碑。

這場開幕酒會由吳東亮與多位董事偕同總經理林淑真及高階主管一同出席，與會貴賓還包括：我駐福岡總領事館總領事陳銘俊、福岡縣知事服部誠太郎、福岡市長高島宗一郎、九州經濟產業局長星野光明、經濟連合會會長倉富純男等。

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吳東亮指出，兩年前接任工商協進會理事長，這是台灣最大工商團體，也是與九州經濟關係最密切的團體，與日企及議員、九州當地官員及九州經濟貿易協會多次交流，往來更形緊密。

福岡支行是台新繼東京分行後，日本的第二個據點。吳東亮說，這不僅是台新在日本「開枝散葉」的里程碑，也是台日經貿更加緊密的起點。

在開幕酒會開始之前，台新銀先舉行台日聯合記者會。台新在台灣擁有一○一個分行，海外部分，近二十年在香港、新加坡、日本、澳洲、馬來西亞、緬甸、越南、中國及泰國設有十一個海外據點，其中，日本東京分行在二○一六年設立，並在今年四月迎來日本第二個據點福岡支行。

對於在日本業務的可能發展？林淑真坦言，近來業務量應接不暇，一般來說，國銀在海外要五年才會損益兩平，但台新在日本總資產已達到一千三百多億日圓；回顧當初，東京分行不到三年就由虧轉盈，新的「福岡支行」也設定目標三年內損益兩平。

台新東京分行行長高森幸太郎表示，福岡支行可望串聯東京分行兩據點，讓台新銀行的服務遍及關東首都圈和西日本九州地區，讓兩地台商和當地企業能更快速獲得創新、便利的金融服務。

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