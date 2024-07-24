中國財改先打貪 金融腐敗列首惡

中共二十屆三中全會上，中國官方公布加強地方政府財政的全面計畫，並矢言要透過制定新的金融法規，來對「所有的金融活動實施監管」。（美聯社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕香港《南華早報》報導，中共最高紀律檢查和反腐敗機構中央紀律檢查委員會官網發布文章透露，北京當局已成立新的反腐敗機構「中央金融紀檢監察工作委員會」，將專門鎖定金融業的腐敗行為。

中紀委刊發文章指出，中央金融紀檢監察工作委員會書記一職，將由西藏自治區黨委常委、自治區紀委原書記王衛東調任。文章引述王衛東談話表示，將旗幟鮮明地強化政治監督，推動加強金融系統黨的建設，圍繞貫徹落實黨中央關於金融工作的重大決策部署，壓實各方責任，緊盯重點環節，及時發現偏差，確保金融系統全面加強監管，防範化解風險。

請繼續往下閱讀...

甫落幕的中共二十屆三中全會上，中國官方公布加強地方政府財政的全面計畫，並矢言要透過制定新的金融法規，來對「所有的金融活動實施監管」，並承諾在權力集中、資金密集、資源豐富的地區深化反腐敗鬥爭。

這是北京當局首度正式確認成立專門的紀律機構，來整頓中國龐大金融部門的腐敗行為，且連續兩年被中紀委列為打擊腐敗的第一要務。

繼去年羈押上百名金融業高級主管後，中紀委繼續執行反腐敗行動，以呼應中國領導人習近平整頓中國金融業，打造「金融超級大國」的訴求。根據《南華早報》統計，今年前六個月，中國共有三十二名金融監理高級官員、銀行員和金融業高層遭羈押。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法