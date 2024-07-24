中國消費稅擬下放地方 遭譏杯水車薪

中國官方想透過下放消費稅來解決龐大的地方財政赤字，根本是杯水車薪。（法新社）

彭博︰去年消費稅僅7.2兆 地方赤字破紀錄達72兆

〔編譯盧永山／綜合報導〕中共二十屆三中全會甫落幕，中國官方發布「中共中央關於進一步全面深化改革、推動中國現代化的決定」，其中又以改革消費稅制，將原本由中央支配的消費稅改為中央與地方共享，以解決地方財政危機。不過，分析師指出，中國徵收的消費稅規模太小，想透過下放消費稅來解決破紀錄的地方財政赤字，根本是杯水車薪。

自由亞洲電台報導，根據三中全會通過「決定」，中國將把消費稅「下放地方」，即把消費稅純粹由中央稅改為中央和地方共享。目前中國四大稅種中，加值稅、企業所得稅和個人所得稅都是中央和地方共享，只有消費稅必須全部上繳中央。

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不過，彭博指出，去年中國徵收的消費稅僅有人民幣一．六兆元（下同，約台幣七．二兆元），地方政府（包括省市城鎮）合計預算赤字則高達破紀錄的十六兆元（約台幣七十二兆元）；今年地方政府的財政赤字預計與去年相當。

專家︰紓解財政壓力 稱不上改革

美國史丹佛大學中國經濟與制度研究中心高級研究員許成鋼表示，中國此次稅制改變稱不上「改革」，只能算是為紓解地方財政壓力而做出「調整」，地方政府債務仍居高不下。

中國地方政府財政危機因房市疲弱及土地出讓收入驟減而加劇，北京當局在協助地方政府削減債務方面承受極大壓力；與此同時，消費疲弱進一步重創中國各地經濟，將部分消費稅下放地方，理論上能解決上述兩個問題，因為地方政府更有誘因提振消費支出，這提供他們新的財政收入來源。

但三中全會通過的「決定」，並未具體說明地方政府可擴大徵收消費稅或提高稅率的產品項目。目前中國消費稅共有十五個稅目，涉及菸、酒、高級化妝品、成品油等。

此外，曾任世界銀行駐中辦事處主任的霍夫曼（Bert Hofman）指出，雖然中國試圖將稅收和徵稅轉移到地方政府是明智之舉，但在分散執法下可能很難阻止避稅行為，尤其是來自電子商務的避稅行為。

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