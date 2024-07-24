電動車IC零組件 台灣拚打造最強品牌

經濟部長郭智輝指出，將把台灣打造成「最強的電動車零組件製造品牌」，並持續支援鄰國市場運維所需的關鍵零組件，讓財源滾滾進台灣。（記者羅沛德攝）

記者廖家寧／專訪

電動車（EV）關鍵IC零組件商機可觀，保守估計市場規模至少是目前的十倍。經濟部長郭智輝指出，台灣優勢就在於IC零組件的製造技術與研發，市場則要鎖定物流等大型運具，並將市場擴及日韓菲越等鄰國，把台灣打造成「最強的電動車零組件製造品牌」，並持續支援鄰國市場運維所需的關鍵零組件，讓財源滾滾進台灣。

市場鎖定物流運具、大巴

郭智輝表示，台灣要強化未來競爭力，有幾塊產業領域值得下手，除半導體、AI伺服器外，電動車也有可觀商機；台灣要發展電動車，不能侷限在房車、小汽車，應鎖定物流載具與大型巴士，且不僅著眼內需市場，還要放眼海外市場，包括日韓菲越合計約四億人口的電動車市場。

請繼續往下閱讀...

他說，台灣可打造一個亞洲最強大的電動車零組件供應鏈的製造品牌，幫鄰國整合零組件、提供供應鏈支援，「重要零組件都在台灣生產」；若因應地緣政治關係，要就近客戶的在地生產，就設置一個境外關內生產基地，但關鍵零組件的研發與製造技術都握在台灣手上。

掌握關鍵研發、製造技術

他指出，從事汽車零組件供應鏈約有兩成利潤，但品牌經營通常不是大好就是大壞，汽車銷售僅能收益五％利潤，而可持續獲利的就是後續的維修保養服務。

郭智輝表示，預測未來電動車IC零組件的規模，將是過往油車的十倍、甚至二十倍，因應電動車帶來商業模式的改變，台商要將市場定義清楚，並決定競爭優勢，台灣在IC製造與研發優勢就是務必要納入的條件。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法