深度節電 經長訂4年150億度目標

經濟部長郭智輝設定「深度節電」四年目標，要省約2.5GW（10億瓦）、150億度電。 （記者羅沛德攝）

記者林菁樺／專訪

核三廠一號機本週六除役，經濟部長郭智輝強調，核電走向非經濟部能決定，但電源開發遭遇環保、抗議等「確實寬估」，須朝節電努力；現已針對ESCO（能源技術服務業）祭出三年、信保總額五十億元的專案貸款，將再瞄準中小企業、傳統產業設備汰換補助，加上住宅、工業部門節電力道全面擴大，他設定「深度節電」四年目標，要省約二．五GW（十億瓦）、一五○億度電。

郭智輝坦言，傳統電源開發陳抗特別多，若要支持台灣經濟發展，須興建第四、第五接收站，但電力議題是「橫看成嶺側成峰」，每個人想要的與期望的會不同。對核電延役，他重申經濟部無法決定，將尊重國會、一切依法行政，對任何結果，「我們都會做好準備」。

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ESCO專案將全面擴大

他也說，「綠電進度小落後」，最快方法是執行「深度節電」，第一波ESCO專案貸款剛上路，規劃三年的節能服務業專案貸款，信保總額約五十億元。他說明，ESCO業者都是中小型規模，須引導金融機構資金挹注，另將鎖定中小企業、傳統產業設備汰換補助，預算持續爭取中。

他指出，中小型企業、傳產等設備一用三、四十年，過於老舊，「深度節電」會全面推廣，擴及中小企業、工業大戶、住宅等，明年底就會有成績，估可省六十億度電，核電廠除役也不用擔心，保守目標是四年要做到二．五GW，估計要省一五○億度電力。

郭智輝也說明對電力三大態度：永續供給、電價競爭力、提升用電品質；電價必須要能跟日、韓競爭，但當務之急是好的用電品質，他透露，為了松山、內湖、南港地區用電，將拜會台北市長蔣萬安，請地方能夠支持變電所改建等電力建設。

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