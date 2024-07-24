財經青紅燈》台積電為何難以取代？

美國共和黨總統候選人川普稱「台灣搶走晶片生意，應向美國付保護費」，衝擊全球科技類股，導致台美股市連日重挫。然而，川普的說法並非事實，台積電的成功並非搶來或偷來的，這項成就的背後還有政策、人才及產業環境等支持，難以取代或複製，台積電美國亞利桑那廠的延宕，就是最好的例證。

川普的一番談話，市場普遍解讀，主要是不滿台灣在晶圓代工領域取得絕對領先優勢，尤其COVID-19疫情期間，全球晶片荒讓各國意識到台灣在半導體供應鏈的關鍵地位；而近年AI商機擴散，更凸顯台灣在先進晶片製造方面動見觀瞻。目前台灣在全球晶圓代工市占率近7成，光是台積電市占率就衝破6成，且台積電在AI晶片的市占率更高達9成以上。

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然而，台灣半導體產業之所以有今日成就，是各界花了30、40年培育而成。眾所周知，半導體產業的發展，不只是資金的投入，還有政策、產業及教育界等支持，台灣高等教育培養出優秀的技術人才，且這些人才願意接受高強度的工作，積極投入研發、生產等，造就了如今舉世聞名的「科技島」。

歷經全球晶片荒後，各國意識到半導體產業的重要，包括歐美日等紛紛祭出補助、減稅等誘因，以爭取台積電前往投資，台積電也遠赴美國亞利桑那洲、日本熊本縣設廠。不過，台積電熊本廠僅花20個月就完工，早1年半成案的亞利桑那廠卻一再延宕，當地勞工、工程師無法適應台積電的工作文化，導致美國廠進度延宕且成本高於預期，凸顯台灣晶圓代工成功模式難以在美國複製。

事實上，台灣半導體產業的發展，與歐美日等先進國家應是互惠互利關係，台灣在晶圓代工取得領先，歐美晶片設計公司則委由台廠代工，包括高通、輝達等半導體巨頭的成就，台積電等晶圓代工廠功不可沒；換言之，台美在半導體供應鏈上應是「互補」而非「競爭」，多年來台美半導體業也是透過合作維持「雙贏」局面。（鄭琪芳）

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