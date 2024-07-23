Ropeg應用方式 AOP、藥華藥想法不同

AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH是國際罕見疾病照護先驅。（取自官網）

本報記者／專訪

AOP創辦人兼董事Dr. Rudolf Widmann接受本報專訪時，也談及與台灣生技廠商合作的始末。

Q：Besremi®是如何促成和台灣製藥公司進一步合作的藍圖？

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A：一直以來，AOP投入相當多的心力在血液學、肝炎等領域的干擾素開發，並在尋找新干擾素的過程中，在二○○八年接觸了Ropeginterferon-α-2b（羅培干擾素，簡稱Ropeg）。

當時藥華藥正專注開發Ropeg在肝炎領域的應用，並同時希望尋找策略夥伴共同開發肝炎的應用。我記得，當時藥華藥合作的醫界領袖主要是投入在Ropeg的肝炎領域，例如，台大的陳培哲教授。

我們對於Ropeg的應用方式其實與藥華藥的想法是不相同的，AOP主要是看準Ropeg在骨髓增生性腫瘤（Myeloproliferative Neoplasms，簡稱MPNs）這一類罕見血癌的治療潛力，並希望先在歐洲和其他區域進行開發和行銷。

在合作討論時，藥華藥聲稱他們的製造將會相當具有價格競爭力。雖然當時我們無法證實，但我們決定相信藥華藥，建立互利的合作關係。

因此，最初的合作構想是，由藥華藥提供具有成本競爭力的原料藥，再由AOP負責將該原料藥開發成藥品，這樣的合作對雙方來說會有很大的互惠效益，而且雙方的開發領域沒有重疊，也沒有不必要的內部競爭。

但後來我們發現藥華藥原料藥的生產成本結構，意外地沒有其所稱的競爭力，這也連帶造成Besremi®的移轉訂價必須拉到相當高才能有機會獲利。而其結果將造成產品競爭力的下降，並會拖累產品的長期業績成長。

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