台新福岡支行開張 不動產業務過半

國銀在九州的分支據點首度對媒體開放拍攝。圖右為台新銀海外事業處資深副總張俊明。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／日本福岡報導〕台新銀行位於九州的福岡支行今年四月開業，今日將舉行開幕酒會；台新銀行表示，在日本主要承作「授信三本柱」，包括國際聯貸、營業性租賃及不動產投資，其中，不動產業務最熱，不僅台灣人，客戶還包括香港及新加坡，占比是三本柱最高的，已經達五十％。

台新銀的福岡支行位於「天神商業中心」大樓，若搭乘新幹線，只要35分鐘就可抵達熊本。（記者王孟倫攝）

不僅台灣 還有星、港客戶

受到台積電熊本設廠效益影響，國銀近期掀起插旗日本熱，設置及開業在九州據點的國銀，包括有玉山銀行「福岡分行」、中信銀「熊本事務所」、台新銀行「福岡支行」及台灣銀行的「福岡辦事處」。

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台新銀行海外事業處資深副總經理張俊明表示，「三本柱」是指三項主要業務，第一本柱是國際聯貸；第二本柱是包含所有營業性租賃，即飛機、輪船等，台灣叫做營業性租賃；第三本是不動產。

張俊明說，早期日本到台灣投資很多，現在反而台灣到日本投資大增，不管是個人投資或房地產投資，這十年來，台灣人很喜歡到日本投資不動產，不管是飯店、住宅大樓、辦公大樓等。

他表示，台新銀東京分行成立八年，後四年不動產占比已高達五十％，若以金額來看，不動產和其他業務比重各半，比例成長很快；除了「三本柱」，現在還帶來「第四大利多」業務，即是台積電熊本設廠效應，半導體上下游供應鏈的金融需求。

國銀在九州插旗，有的是設立「辦事處」、有的是「支行」（出張所）、「分行」；張俊明坦言，辦事處不能直接做業務，效果比較不明顯，至於分行的成本比較高，綜合考量下，還是選擇設支行。

東京分行的第二業務團隊

他強調，東京分行的三本柱業務，福岡支行一樣也可以做，分行與支行不同之處在於，支行只要處理業務，但無須負責後勤、整體風控等成本，或許可將福岡支行想像成東京分行的「第二業務團隊」。

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