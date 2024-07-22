〈財經週報-國際市場展望〉美大選增溫、機會風險並存 多重資產穩健因應

根據《花旗經濟驚奇指數》顯示，全球主要市場經濟動能下滑，但是經濟仍有撐，走入衰退的可能性低。（路透）

■徐煒庠

受到美國大選兩大陣營競爭日益白熱化、地緣政治緊張情勢增溫、經濟數據與企業財測表現錯綜，以及風險性資產短期累積漲幅引發市場獲利調節舉措等因素下，近一週全球主要股市表現跌多漲少，當中以日本、台灣、韓國回檔幅度較大，跌幅介在2.3%至5%間不等，而以科技股為重的美國NASDAQ指數近一週也下跌近2.25%。

全球經濟仍有撐 衰退可能性低

從經濟數據來看，觀察《花旗經濟驚奇指數》近期表現，全球主要市場經濟動能進一步下滑，僅日本較前月改善，但仍處在零軸之下，主要市場僅新興市場數據優於預期表現，而6月S&P全球製造業PMI由51略降至50.9，歐元區指數自一年來高點回落，美國、中國和新興市場呈現小幅改善，服務業PMI指數來看，美國較前月改善，歐元區與日本則走降。新興市場方面，亞洲仍是新興市場的成長引擎，在降息、財政寬鬆和更有效的宏觀政策的支撐下，預估新興市場經濟成長率接近5%，仍優於美國和歐洲。故整體而言，全球經濟仍有撐，走入衰退的可能性低。

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歐洲央行6月降息 市場預估10月還有1次

通膨數據和貨幣政策方面，6月FOMC委員2024年預估中位數上調至5.00~5.25%區間，暗示2024年降息幅度為1碼（前次3碼），2025年中位數預估小幅上調至4.125%，降息幅度為4碼（前次3碼），官員重申需要通膨持續降溫的信心；歐洲央行則已在6月降息，市場預估10月還有降息機會；新興市場方面，鑒於通膨降溫明顯，特別是中東歐與拉美，也提供央行降息空間。

在國際政局變化上，全球矚目的美國大選將於11月登場，日前在6月底舉行首輪辯論會，爾後又發生候選人川普遭攻擊事件，也令選情白熱化，觀察兩位候選人的政策，皆圍繞美國利益與投資，財政政策仍偏擴張。而在政策差異的部分，川普支持減稅、加徵關稅、對移民嚴格管制、重視傳統石化業；拜登則訴求對企業與富人加稅，支持針對性關稅，產業政策方面則有IRA與支持歐巴馬健保等等。初步分析若由共和黨完全執政，關稅、移民等政策可能造成通膨進一步上升，但這也取決於競選支票是否如預期兌現，而若呈現川普當選但國會分裂，在國會制肘下，僅能實施部分關稅與移民政策，對經濟的衝擊相對有限。

在投資布局方面，考量全球景氣與企業獲利仍穩健有撐，但通膨走勢、貨幣政策、國際局勢都有不確定性存在，意即機會與風險並存的環境下，建議投資人不妨透過多重資產策略來因應，以平衡投資組合波動，也能藉此掌握不同資產輪動表現契機，與建立多元收益來源。

科技、醫藥、金融等產業 仍值得留意

在股市方面，儘管選情消長與各方陣營的言論可能牽動市場情緒，不過長期趨勢看好之產業其投資價值仍未改變。此外，亦可留意可望受惠於後續政策之族群，故產業而言，包括科技、醫藥、金融等仍值得留意。固定收益資產方面，鑒於企業基本面與融資環境尚佳，流動性充裕支持信用利差處於低位，故信用債表現仍可留意，非投等債在收益水準仍具吸引力的支撐下，表現可持續關注。（作者為群益潛力收益多重資產基金經理人）

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