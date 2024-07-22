〈財經週報-台股盤勢解析〉台股高檔震盪 股債平衡配置

台積電等電子權值股的領頭下，台股大盤一路創下新高。 （彭博）

■林永祥

本週全球經濟觀察重點事件

美國最新6月消費者物價指數（CPI）升幅持續下降，CPI年增率為3%，低於市場預期，顯示美國通膨持續邁向趨緩，加深聯準會（Fed）今年降息機率。而通膨升幅走低，主要是汽油價格下降是通膨增幅趨緩主因，同時也抵銷了租金漲勢。根據截至7月17日的FedWatch資料，9月降息機率超過9成。聯準會也表達希望看到更多關於通膨往2%邁進的證據，同時關注勞動市場可能轉向疲弱的情形。

美政府支撐 6月非農就業增20.6萬人

進一步觀察影響降息的另一關鍵-勞動力市場，美國6月非農業就業人數增加20.6萬人，前值下修至21.8萬人，失業率則升至4.1%。非農就業人數增加主要由政府就業支撐，而服務業則是出現放緩跡象。其中，勞動參與率月增至62.6%、青壯年勞動參與率月增率更達83.7%，寫下2002年來的新高。隨著失業率走升，就業率持平，勞動力市場供給不足的情形將緩解，有利於美國勞工部供需回歸平衡。

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上週末川普於造勢時的槍擊事件，致使川普當選機率再攀高，而影響投資市場的並不是槍擊案本身，而是當川普勝選後的政策走向，也將會是影響台股中長期的關鍵因素。川普主張全面課徵關稅、減稅，恐推升通膨，有可能增添經濟不確定風險，亦有可能使聯準會對於利率的決策更為艱難。

台灣景氣方面，國發會公布5月景氣對策信號綜合判斷分數為35分，連續第二個月亮起趨熱的黃紅燈，顯示國內景氣持續回溫。而帶動景氣回溫，主要受惠於AI等新興應用科技需求強勁。此外，領先指標已連續8個月上揚，且幅度持續增大，意味著景氣不僅復甦、且力道更強。

未跌破前週低點 仍可偏多看待

從技術面觀察，在台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）等電子權值股的領頭下，金融、營建等類股輪番起漲，大盤一路創下新高。以週K線來看加權指數表現，自5月初站上5週均線後，就沿著5週均線持續上揚，因此未跌破前週低點或5週均線，盤勢仍以多方格局看待。

在投資布局上提醒投資人，目前盤勢維持高檔震盪，但在基本面無虞、景氣逐漸復甦、企業展望佳等利多支撐，仍是有利於台股中長線成長機會。惟須注意的是，漲勢過多可能成為最大的利空，應留意市場評價過高、獲利了結的賣壓以及美國總統選舉，後續政策造成的不確定性，將牽動股市。

碳稅徵收 低碳企業有發展潛力

一般投資人可以透過股票型與債券型ETF之配置方式，分散產業、個股的投資風險，並降低投資組合的波動。在股票型ETF選擇上，可以以擁有長線的題材，較易受市場資金青睞，例如設有低碳篩選因子的ETF-隨著各國開始徵收碳稅，具備低碳能力的企業營運較不會受到衝擊，而影響股價；債券型ETF則是作為投資組合中相對穩定的部位，同時應對將進入降息循環，選擇存續期間較長之債券，更有利於降息帶來的資本利得機會。（作者為永豐投信投資長、副總經理）

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